Абхазия отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика

Уголовное дело по факту покушения на Япончика было возбуждено в день нападения на него. Оно неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Одной из основных версий случившегося следователи называли конфликт «вора в законе» с грузинскими криминальными авторитетами. В СК отметили, что преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации.