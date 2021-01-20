Абхазия отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика
Абхазия не может выдать России своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик), из-за соответствующего запрета в конституции республики, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Ранее абхазская сторона получила из Генпрокуратуры России запрос о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Иванькова.
«Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что привлечь указанных лиц к уголовной ответственности возможно в случае поступления соответствующих материалов уголовного дела.
Ранее Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал Бутбу Астамура и Папаву Нугзара по делу об убийстве в 2009 г. одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве «воров в законе» Вячеслава Иванькова, известного под псевдонимом Япончик.
По данным Следственного комитета (СК), 28 июля 2009 г. Япончик был ранен из снайперской винтовки Драгунова, когда выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве. Стрелок при этом находился в припаркованной неподалеку «Газели». От полученных ран «вор в законе» скончался 9 октября того же года.
Уголовное дело по факту покушения на Япончика было возбуждено в день нападения на него. Оно неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Одной из основных версий случившегося следователи называли конфликт «вора в законе» с грузинскими криминальными авторитетами. В СК отметили, что преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации.