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Абхазия отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика

Ведомости

Абхазия не может выдать России своих граждан, осужденных за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик), из-за соответствующего запрета в конституции республики, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее абхазская сторона получила из Генпрокуратуры России запрос о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Иванькова.

«Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что привлечь указанных лиц к уголовной ответственности возможно в случае поступления соответствующих материалов уголовного дела.

Ранее Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал Бутбу Астамура и Папаву Нугзара по делу об убийстве в 2009 г. одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве «воров в законе» Вячеслава Иванькова, известного под псевдонимом Япончик.

По данным Следственного комитета (СК), 28 июля 2009 г. Япончик был ранен из снайперской винтовки Драгунова, когда выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве. Стрелок при этом находился в припаркованной неподалеку «Газели». От полученных ран «вор в законе» скончался 9 октября того же года.

Уголовное дело по факту покушения на Япончика было возбуждено в день нападения на него. Оно неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Одной из основных версий случившегося следователи называли конфликт «вора в законе» с грузинскими криминальными авторитетами. В СК отметили, что преступление не удалось раскрыть «по горячим следам», поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации.

Ранее по теме: Суд заочно арестовал двух человек по делу об убийстве Япончика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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