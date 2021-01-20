Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»

Также запрещено распространение страницы с сайта yummyanime.club с аниме «Токийский гуль». «Наши дети — это наше будущее. А наше будущее — это наши дети. <…> Уже после подачи нами данного искового заявления несколько школьников нашего города совершили суицидальные действия, при этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе "Тетрадь смерти"», — заявил зампрокурора Колпинского района Санкт-Петербурга.