Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики» и «Токийский гуль». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города, которая также ведет видеотрансляцию заседания.
«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга признал информацию, распространяемую в сети "Интернет" на сайте по электронным адресам: https://jut.su/inuyashiki/episode-3.html и https://jut.su/deathnote/ информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также запрещено распространение страницы с сайта yummyanime.club с аниме «Токийский гуль». «Наши дети — это наше будущее. А наше будущее — это наши дети. <…> Уже после подачи нами данного искового заявления несколько школьников нашего города совершили суицидальные действия, при этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе "Тетрадь смерти"», — заявил зампрокурора Колпинского района Санкт-Петербурга.
Прокуратура подала административный иск в Колпинский районный суд Петербурга в середине декабря 2020 г. В иске требовали запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и несколько аниме, в том числе сериал «Тетрадь смерти». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Всего суд зарегистрировал пять исков прокуратуры, в которых содержатся 49 ссылок. Эксперты, привлеченные прокуратурой, утверждали, что в аниме пропагандируется гомосексуализм, суицид , физическое и психическое насилие. В песне Моргенштерна эксперты нашли неприемлемым только название, о претензиях к ее содержанию они ничего не сообщили.