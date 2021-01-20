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Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики» и «Токийский гуль». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города, которая также ведет видеотрансляцию заседания.

«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга признал информацию, распространяемую в сети "Интернет" на сайте по электронным адресам: https://jut.su/inuyashiki/episode-3.html и https://jut.su/deathnote/ информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также запрещено распространение страницы с сайта yummyanime.club с аниме «Токийский гуль». «Наши дети — это наше будущее. А наше будущее — это наши дети. <…> Уже после подачи нами данного искового заявления несколько школьников нашего города совершили суицидальные действия, при этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе "Тетрадь смерти"», — заявил зампрокурора Колпинского района Санкт-Петербурга.

Прокуратура подала административный иск в Колпинский районный суд Петербурга в середине декабря 2020 г. В иске требовали запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и несколько аниме, в том числе сериал «Тетрадь смерти». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Всего суд зарегистрировал пять исков прокуратуры, в которых содержатся 49 ссылок. Эксперты, привлеченные прокуратурой, утверждали, что в аниме пропагандируется гомосексуализм, суицид , физическое и психическое насилие. В песне Моргенштерна эксперты нашли неприемлемым только название, о претензиях к ее содержанию они ничего не сообщили.

Ранее по теме: Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных