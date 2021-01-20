В результате взрыва в Мадриде погибли не менее двух человек

Сильный взрыв произошел в центре Толедо около 15,00 по местному времени. По предварительной оценке, оказались взорваны три верхних этажа здания. Сейчас территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена. Пожарные не пускают никого в зону поражения. По данным экстренных служб, на месте происшествия работают 9 пожарных машин и 11 единиц техники от службы гражданской обороны.