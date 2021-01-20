В результате взрыва в Мадриде погибли не менее двух человек
В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибло не менее двух человек, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес Алмейда, сообщает газета El Pais. До этого газета сообщала о шести раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии.
«Позвольте мне сделать предварительную оценку, соблюдая все меры предосторожности. Погибли по меньшей мере двое», — сказал мэр Мадрида.
B Twitter службы скорой помощи города сообщается только о нескольких пострадавших, точное число которых не указывается. Посольство России в Мадриде сообщило ТАСС, что не располагает данными о пострадавших в результате инцидента россиянах.
Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ— Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021
El Pais также сообщает, что обломки фасада поврежденного здания разбросаны в радиусе более 30 метров. Серьезно пострадали несколько соседних домов. Мэр Мадрида предположил, что взрыв произошел по причине утечки бытового газа. Он также добавил, что взорванное здание горит, сейчас его пытаются потушить пожарные.
Сильный взрыв произошел в центре Толедо около 15,00 по местному времени. По предварительной оценке, оказались взорваны три верхних этажа здания. Сейчас территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена. Пожарные не пускают никого в зону поражения. По данным экстренных служб, на месте происшествия работают 9 пожарных машин и 11 единиц техники от службы гражданской обороны.
Испанские пользователи Twitter публикуют фото места инцидента. На них видно разрушенное здание, дым и заваленная обломками конструкций улица. Авторы постов предполагают, что причиной случившегося мог стать взрыв газа.