Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву
Российский певец Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву, сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего его интересы юриста Александра Добровинского.
«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал Добровинский.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти республики считают выступления исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и рассматривают возможность запрещения им въезда в страну. Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет.