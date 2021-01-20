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Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву

Ведомости

Российский певец Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву, сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего его интересы юриста Александра Добровинского.

«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал Добровинский.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти республики считают выступления исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и рассматривают возможность запрещения им въезда в страну. Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет.

Ранее по теме: Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных