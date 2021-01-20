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Боевики из Украины входили в состав ликвидированной в Чечне банды

Ведомости

Боевики из Украины входили в состав банды Аслана Бютукаева, ликвидированной в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В сообщении отмечается, что в 2020 г. сотрудники правоохранительных органов и спецслужб уничтожили 16 членов группировки, главарь банды был ликвидирован 20 января.

«В течение прошлого года в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — рассказали в НАК.

Ранее сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил о проведении спецоперации в Чечне, результатом которой стала ликвидация банды Бютукаева. После этого глава республики Рамзан Кадыров заявил о полном уничтожении бандподполья в Чечне.

Ранее по теме: В НАК уточнили число ликвидированных боевиков в Чечне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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