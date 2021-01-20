Боевики из Украины входили в состав ликвидированной в Чечне банды
Боевики из Украины входили в состав банды Аслана Бютукаева, ликвидированной в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В сообщении отмечается, что в 2020 г. сотрудники правоохранительных органов и спецслужб уничтожили 16 членов группировки, главарь банды был ликвидирован 20 января.
«В течение прошлого года в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — рассказали в НАК.
Ранее сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил о проведении спецоперации в Чечне, результатом которой стала ликвидация банды Бютукаева. После этого глава республики Рамзан Кадыров заявил о полном уничтожении бандподполья в Чечне.