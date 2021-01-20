Боевики из Украины входили в состав ликвидированной в Чечне банды

«В течение прошлого года в результате целенаправленных действий органов ФСБ России совместно с другими силами правопорядка, в том числе в рамках контртеррористических операций на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, было обнаружено 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — рассказали в НАК.