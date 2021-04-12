СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу передали, что в результате пожара из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, который был командиром отделения пожарно-спасательной части. По факту произошедшего следователи и прокуроры начали проверку.