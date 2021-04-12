СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель Следственного комитета дал поручение руководству главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности» – прим. ред.)», – говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным следствия, днем 12 апреля на фабрике «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, произошел пожар. В результате него пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы. Поиски еще одного пожарного продолжаются, рассказали в СК.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу передали, что в результате пожара из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, который был командиром отделения пожарно-спасательной части. По факту произошедшего следователи и прокуроры начали проверку.