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СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета дал поручение руководству главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности» – прим. ред.)», – говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным следствия, днем 12 апреля на фабрике «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, произошел пожар. В результате него пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы. Поиски еще одного пожарного продолжаются, рассказали в СК.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу передали, что в результате пожара из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство заявило о смерти одного пожарного, который был командиром отделения пожарно-спасательной части. По факту произошедшего следователи и прокуроры начали проверку.

Ранее по теме: СКР начал проверку после пожара на «Невской мануфактуре»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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