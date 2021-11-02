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Общество

В Свердловской области допустили введение локдауна из-за нарушений режима QR-кодов

Ведомости

Власти Свердловской области допустили введение локдауна в случае продолжения нарушений мер против COVID-19 предприятиями общественного питания и торговыми центрами. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, слова которого передает «РИА Новости».

По словам Крекова, основная часть предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к объявленным ограничениям. Однако в отдаленных от центра районах власти фиксируют нарушения. «В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита», — заявил он.

С 4 ноября несовершеннолетних перестанут пускать в ТЦ без сопровождения взрослых. «Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции», — сказал Креков.

В Свердловской области с 30 октября ввели обязательную систему QR-кодов для посещения заведений общественного питания и торговых центров. При этом с 30 октября во всех развлекательных учреждениях, связанных с общественным питанием, в том числе ночных клубах, работа в ночное время — с 23.00 до 7.00 — будет прекращена.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 ноября, за последние сутки в Свердловской области выявили 718 случаев коронавируса, умерли 28 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 158 812 случаев COVID-19, умерли 7532 человека. Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней, который был введен 25 октября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных