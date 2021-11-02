В Свердловской области допустили введение локдауна из-за нарушений режима QR-кодов

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 ноября, за последние сутки в Свердловской области выявили 718 случаев коронавируса, умерли 28 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 158 812 случаев COVID-19, умерли 7532 человека. Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней, который был введен 25 октября.