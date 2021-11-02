В Свердловской области допустили введение локдауна из-за нарушений режима QR-кодов
Власти Свердловской области допустили введение локдауна в случае продолжения нарушений мер против COVID-19 предприятиями общественного питания и торговыми центрами. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, слова которого передает «РИА Новости».
По словам Крекова, основная часть предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к объявленным ограничениям. Однако в отдаленных от центра районах власти фиксируют нарушения. «В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита», — заявил он.
С 4 ноября несовершеннолетних перестанут пускать в ТЦ без сопровождения взрослых. «Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции», — сказал Креков.
В Свердловской области с 30 октября ввели обязательную систему QR-кодов для посещения заведений общественного питания и торговых центров. При этом с 30 октября во всех развлекательных учреждениях, связанных с общественным питанием, в том числе ночных клубах, работа в ночное время — с 23.00 до 7.00 — будет прекращена.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 ноября, за последние сутки в Свердловской области выявили 718 случаев коронавируса, умерли 28 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 158 812 случаев COVID-19, умерли 7532 человека. Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней, который был введен 25 октября.