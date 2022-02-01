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Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества с Британией и Польшей

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Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества в Европе, заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает ТАСС.

«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — сказал украинский лидер в ходе выступления на открытии очередной сессии Верховной рады.

При этом Зеленский отметил, что Киев «ценит поддержку всех, но рассчитывает только на себя». В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости подписать трехстороннее соглашение между странами.

«Надеемся реализовать новый формат сотрудничества между Британией, Польшей и Украиной <...>. Следует подписать трехсторонний документ об усилении региональной безопасности», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предполагалось, что объявление о создании нового формата сотрудничества между странами произойдет во время визита главы МИД Британии Лиз Трасс в Киев 2 февраля.

«Планируется, что первое официальное объявление о создании нового формата сделают министерства иностранных дел трех стран завтра в рамках визита нашего британского коллеги в Киев. К сожалению, у нее ковид, и мы переносим это объявление на более поздний срок», — написал он в Facebook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных