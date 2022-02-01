Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества с Британией и Польшей
Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества в Европе, заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает ТАСС.
«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — сказал украинский лидер в ходе выступления на открытии очередной сессии Верховной рады.
При этом Зеленский отметил, что Киев «ценит поддержку всех, но рассчитывает только на себя». В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости подписать трехстороннее соглашение между странами.
«Надеемся реализовать новый формат сотрудничества между Британией, Польшей и Украиной <...>. Следует подписать трехсторонний документ об усилении региональной безопасности», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предполагалось, что объявление о создании нового формата сотрудничества между странами произойдет во время визита главы МИД Британии Лиз Трасс в Киев 2 февраля.
«Планируется, что первое официальное объявление о создании нового формата сделают министерства иностранных дел трех стран завтра в рамках визита нашего британского коллеги в Киев. К сожалению, у нее ковид, и мы переносим это объявление на более поздний срок», — написал он в Facebook.