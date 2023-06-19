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Суд над Навальным в колонии пройдет в закрытом режиме

Ведомости

Суд над Алексеем Навальным (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в колонии пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент «Ведомостей».

Судья Андрей Суворов на выездном заседании Мосгорсуда в колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области удовлетворил ходатайство о закрытие процесса.

О рассмотрении процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме попросила представитель прокуратуры Надежда Тихонова. До этого она участвовала в качестве государственного обвинителя в процессе над Навальным в прошлом году, который также проходил в стенах исправительного учреждения.

В свою очередь подсудимый и его адвокаты возражали доводам прокурора об обеспечении таким образом безопасности в процессе. Защита считает, что судебные заседания должны проходить в режиме открытости и гласности, поскольку он важен для российской и мировой общественности.

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«Навальный является одним из самых известных живых россиян в мире»,- заявил адвокат Вадим Кобзев.

Выслушав доводы сторон, Суворов согласился с обвинением и закрыл процесс. Журналистов попросили покинуть колонию.

Навального обвиняют по шести статьям – об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, создании НКО, посягающей на личность и права граждан, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий.

Политик отрицает вину и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных