В Волге нашли тело провалившегося в марте под лед брата основателя Cream Soda
В Ярославской области спасатели обнаружили тело брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который провалился под лед в марте. Об этом сообщил представитель СК России по Ярославской области, пишет «РИА Новости».
«В рамках поисковых мероприятий в реке Волга в районе деревни Новые Ченцы найдено тело Романа Свиргунова, при нем был паспорт», – сказал он, уточнив, что тело было обнаружено 17 июня.
В ночь на 20 марта пять человек провалились под лед на Волге в Некрасовском районе Ярославской области. Спасателям удалось вытащить из воды двоих человек, один из которых скончался по дороге в больницу. Поиски троих продолжались.
Позже стало известно, что среди пропавших был основатель Cream Soda Дима Нова, тело которого обнаружили через некоторое время водолазы. Роман Свиргунов был единственным, кого спасатели не могли найти три месяца. Еще один утонувший – Аристарх Ухтомский – был найден в мае в Волге в Костромской области.