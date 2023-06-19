В Волге нашли тело провалившегося в марте под лед брата основателя Cream Soda

Позже стало известно, что среди пропавших был основатель Cream Soda Дима Нова, тело которого обнаружили через некоторое время водолазы. Роман Свиргунов был единственным, кого спасатели не могли найти три месяца. Еще один утонувший – Аристарх Ухтомский – был найден в мае в Волге в Костромской области.