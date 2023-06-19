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В Волге нашли тело провалившегося в марте под лед брата основателя Cream Soda

Ведомости

В Ярославской области спасатели обнаружили тело брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который провалился под лед в марте. Об этом сообщил представитель СК России по Ярославской области, пишет «РИА Новости».

«В рамках поисковых мероприятий в реке Волга в районе деревни Новые Ченцы найдено тело Романа Свиргунова, при нем был паспорт», – сказал он, уточнив, что тело было обнаружено 17 июня.

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В ночь на 20 марта пять человек провалились под лед на Волге в Некрасовском районе Ярославской области. Спасателям удалось вытащить из воды двоих человек, один из которых скончался по дороге в больницу. Поиски троих продолжались.

Позже стало известно, что среди пропавших был основатель Cream Soda Дима Нова, тело которого обнаружили через некоторое время водолазы. Роман Свиргунов был единственным, кого спасатели не могли найти три месяца. Еще один утонувший – Аристарх Ухтомский – был найден в мае в Волге в Костромской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных