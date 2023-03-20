В Ярославской области пять человек провалились под лед
В Некрасовском районе Ярославской области в ночь на 20 марта на Волге под лед провалились пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Некрасовского района Павла Кулакова.
«Провалились пять человек, двоих удалось спасательным службам извлечь из воды, один впоследствии погиб уже в карете скорой помощи», — рассказал он.
Кулаков уточнил, что троих достать из воды не удалось, сейчас идет поисково-спасательная операция. Он добавил, что происшествие случилось около 3.00 ночи в районе села Диево-Городище. По предварительной информации, провалившиеся под лед были дачниками с пропиской в Москве и Тверской области.
Позже группа Cream Soda сообщила, что одним из них был участник коллектива Дима Нова.
«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».
Представители Cream Soda уточнили, что еще одного друга Аристарха достали из воды, но спасти его не удалось.
В связи с наступлением весны лед водоемов начинает терять свою прочность, предупреждали ранее в МЧС. 18 марта в Калужской области на реке Протва под лед провалились два школьника. На следующий день в прокуратуре сообщили, что были найдены тела обоих мальчиков. По факту их гибели региональное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
18 марта также стало известно об инциденте в Нижегородской области. В селе Михайловское Воротынского района, провалившись под лед, погибли двое приезжих из Твери.