В Ярославской области пять человек провалились под лед

В связи с наступлением весны лед водоемов начинает терять свою прочность, предупреждали ранее в МЧС. 18 марта в Калужской области на реке Протва под лед провалились два школьника. На следующий день в прокуратуре сообщили, что были найдены тела обоих мальчиков. По факту их гибели региональное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).