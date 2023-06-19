Савельев рассказал о росте числа авиарейсов между Россией и Белоруссией

«Мы, РФ, выполняем по семи маршрутам полеты с суммарной частотой 50 рейсов в неделю. Белорусская сторона выполняет полеты по шести маршрутам с частотой 76 рейсов в неделю. Хочу подчеркнуть, что это примерно в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, когда белорусская сторона выполняла всего 35 рейсов, а мы – 28», – отметил министр.