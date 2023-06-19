Газета
Общество

Савельев рассказал о росте числа авиарейсов между Россией и Белоруссией

Ведомости

Количество авиарейсов между Россией и Белоруссией увеличилось вдвое, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе правительственного часа на заседании сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России, передают «РИА Новости».

«Мы, РФ, выполняем по семи маршрутам полеты с суммарной частотой 50 рейсов в неделю. Белорусская сторона выполняет полеты по шести маршрутам с частотой 76 рейсов в неделю. Хочу подчеркнуть, что это примерно в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, когда белорусская сторона выполняла всего 35 рейсов, а мы – 28», – отметил министр.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Сейчас, по словам Савельева, нет ограничений по количеству пунктов назначения для авиаперелетов между странами, ограничений по назначенным авиаперевозчикам, частотам полетов и емкостям используемых типов воздушных судов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Белоруссия обсуждают расширение сотрудничества в области производства самолетов. В середине апреля белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что предприятия республики готовы наладить производство компонентов для российских судов.

В начале марта министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял о достижении Белоруссией определенных предварительных договоренностей с Россией по поставкам российских самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21. «Но мы будем выходить на более конкретный результат, когда реально самолет МС-21 появится», – уточнял он тогда.

После начала спецоперации России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных