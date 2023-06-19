Савельев рассказал о росте числа авиарейсов между Россией и Белоруссией
Количество авиарейсов между Россией и Белоруссией увеличилось вдвое, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе правительственного часа на заседании сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России, передают «РИА Новости».
«Мы, РФ, выполняем по семи маршрутам полеты с суммарной частотой 50 рейсов в неделю. Белорусская сторона выполняет полеты по шести маршрутам с частотой 76 рейсов в неделю. Хочу подчеркнуть, что это примерно в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, когда белорусская сторона выполняла всего 35 рейсов, а мы – 28», – отметил министр.
Сейчас, по словам Савельева, нет ограничений по количеству пунктов назначения для авиаперелетов между странами, ограничений по назначенным авиаперевозчикам, частотам полетов и емкостям используемых типов воздушных судов.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Белоруссия обсуждают расширение сотрудничества в области производства самолетов. В середине апреля белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что предприятия республики готовы наладить производство компонентов для российских судов.
В начале марта министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял о достижении Белоруссией определенных предварительных договоренностей с Россией по поставкам российских самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21. «Но мы будем выходить на более конкретный результат, когда реально самолет МС-21 появится», – уточнял он тогда.
После начала спецоперации России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.