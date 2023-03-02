Минск допустил покупку российских самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21

В 2022 г. российские авиастроители в лице Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 ВС. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214. Отмечалось, что первые два SSJ авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 г. запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.