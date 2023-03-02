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Минск допустил покупку российских самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21

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Белоруссия достигла определенных предварительных договоренностей с Россией по поставкам российских самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко журналистам.

«Есть определенные проработки с Российской Федерацией... они активно работают по самолетам Sukhoi Superjet New и МС-21. Но мы будем выходить на более конкретный результат, когда реально самолет МС-21 появится. Предварительные определенные договоренности есть, мы над этим вопросом работаем», – приводит его слова «Прайм».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что республика производит для SSSJ и МС-21 уже «до тысячи» комплектующих. Заводы страны готовы производить российские штурмовики МиГ-25, сказал он тогда.

После начала спецоперации России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные саомлеты.

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В качестве ответа на сложившуюся ситуацию правительство РФ в июне 2022 г. утвердило новую программу развития авиаотрасли. Она предусматривает поставку 1036 воздушных судов для нужд гражданской авиации до 2030 г. Из них 142 SSJ New («импортозамещенных» SSJ) и 270 самолетов МС-21-310.

В 2022 г. российские авиастроители в лице Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о намерениях с «Аэрофлотом» на поставку 339 ВС. Согласно документу, «Аэрофлот» на условиях аренды с 2023 по 2030 г. получит 210 самолетов МС-21, 89 воздушных судов SSJ New и 40 Ту-214. Отмечалось, что первые два SSJ авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 г. запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.

В течение ближайших трех лет ОАК поставит «Аэрофлоту» 63 отечественных самолета, обещал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом. В частности, в 2023–2025 гг. авиаперевозчик должен получить 34 ближнемагистральных самолета SSJ New, 18 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214. На реализацию программы из ФНБ в этом году будет направлено 175 млрд руб., уточнил Мантуров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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