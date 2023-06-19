Голикова сообщила о производстве в России более 60% потребляемых лекарств
62% всех потребляемых в России лекарственных препаратов – отечественного производства, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории Российской Федерации», – цитирует Голикову пресс-служба кабмина.
В начале своего выступления Голикова отметила, что сейчас на территории России выпускаются лекарства практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. Со ссылкой на данные Росстата вице-премьер сообщила, что объем производства отечественных лекарственных препаратов за 2022 г. составил почти 608 млрд руб. «По сравнению с 2009 г., когда была утверждена предыдущая стратегия, удалось добиться прироста производства на 533%. По сравнению с 2021 г. такой рост составил почти 11%», – заявила Голикова.
В рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, продолжила вице-премьер, из 815 международных непатентованных наименований лекарств, включенных в перечень, создана технологическая возможность производства по 667 международным непатентованным наименованиям. По словам Голиковой, это 82%.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков. Такую задачу глава государства поставил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
По словам Путина, чтобы добиться этого, необходимо модернизировать оборудование, строить новые производства, а также «наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров» и улучшать подготовку провизоров, фармацевтов и технологов.