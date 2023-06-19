Голикова сообщила о производстве в России более 60% потребляемых лекарств

В начале своего выступления Голикова отметила, что сейчас на территории России выпускаются лекарства практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. Со ссылкой на данные Росстата вице-премьер сообщила, что объем производства отечественных лекарственных препаратов за 2022 г. составил почти 608 млрд руб. «По сравнению с 2009 г., когда была утверждена предыдущая стратегия, удалось добиться прироста производства на 533%. По сравнению с 2021 г. такой рост составил почти 11%», – заявила Голикова.