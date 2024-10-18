Жилой и деловой квартал LUNAR: Пространство для гедонистов

В структуре современного комплекса Lunar предусмотрены три основных модуля: два жилых блока, а также бизнес-центр класса «А» с зоной стрит-ритейла и многоуровневой парковкой. Модуль А ориентирован на семей с детьми, предлагая просторные и удобные квартиры, обустроенные общественные пространства с площадками для игр и досуга. Модуль В стал местом для бизнеса, где, в частности, есть возможность приобретения офисных помещений физическими лицами по ДДУ. В свою очередь, модуль С идеально подходит для молодых, динамичных людей, которые ценят современный ритм мегаполиса и стремятся жить в центре событий.