Жилой и деловой квартал LUNAR: Пространство для гедонистов
Эстетика, гуманизация жилых пространств и эмоциональная составляющая выходят сегодня на первый план в новых девелоперских проектах, таких, например, как Lunar от девелоперской компании Hutton, который уже сдан в эксплуатацию и совсем скоро встретит своих первых жителей.
Где жить хорошо?
Современный девелопмент проявляется в архитектуре быстрорастущих мегаполисов мира, меняя городские пейзажи, оставляя потомкам здания как масштабные арт-объекты, способные подстраиваться под настроение жителей мегаполисов.
Культура и искусство в новых девелоперских проектах становится своего рода формой коммуникации между городом и горожанами, где каждый может почувствовать себя частью городской симфонии, созданной в духе времени.
Так, с середины прошлого века Гагаринский район Москвы, вдохновленный эпохой освоения космоса, стал, по сути, первым научным кластером столицы ‒ именно здесь расположены ведущие научно-исследовательские институты и вузы страны.
Гагаринский относится к Юго-Западному административному округу и является его единственным районом, граничащим с Якиманкой и Хамовниками в ЦАО, а также соседствует с Раменками, Ломоносовским, Академическим и Донским районами Москвы.
Ленинский проспект – лицо города и главная транспортная артерия района, ведущая в аэропорт Внуково.
Сегодня это быстрорастущий и динамично развивающийся район Москвы со своим культурным кодом места, отличной инфраструктурой и комфортной средой для жизни, которая с каждым годом становится только лучше. Здесь много парков, зеленых территорий и лучшая с точки зрения экологии ситуация в столице.
По качеству жизни он даст фору многим традиционно престижным центральным локациям города. В однородной застройке Гагаринского преобладают добротные, монументальные «сталинки». А вот нового жилья практически нет. Как нет и свободных участков для редевелопмента или комплексной застройки. Именно поэтому полностью построенный и введенный в эксплуатацию жилой и деловой квартал Lunar от Hutton, расположившийся на первой линии Ленинского проспекта, в самом сердце Гагаринского района, стал настоящим событием и наглядной иллюстрацией темы искусства, архитектуры и дизайна в контексте бытового гедонизма, который с каждым годом набирает популярность.
От идеи до воплощения
Практически сразу, с момента ввода в эксплуатацию, Lunar, сочетающий в себе жилую, деловую и культурную составляющие, стал центром общественной жизни района. Внимание к деталям, разнообразие функций и высокая степень интеграции с местным арт-сообществом сделали Lunar привлекательным местом для молодой, прогрессивной и требовательной аудитории.
В проекте реализована концепция «Живи и работай в одном месте». Именно эта идея была заложена Моисеем Гинсбургом в Доме Наркомфина, построенного в 1928–1930 гг. в Москве. Сам автор называл жилой комплекс на Новинском бульваре «опытным домом переходного типа». Проект воплощал идеи экономичного, но комфортного дома с отдельными квартирами и общественным сервисом в противовес развивавшейся параллельно в тот же период концепции дома-коммуны с полным обобществлением быта.
В структуре современного комплекса Lunar предусмотрены три основных модуля: два жилых блока, а также бизнес-центр класса «А» с зоной стрит-ритейла и многоуровневой парковкой. Модуль А ориентирован на семей с детьми, предлагая просторные и удобные квартиры, обустроенные общественные пространства с площадками для игр и досуга. Модуль В стал местом для бизнеса, где, в частности, есть возможность приобретения офисных помещений физическими лицами по ДДУ. В свою очередь, модуль С идеально подходит для молодых, динамичных людей, которые ценят современный ритм мегаполиса и стремятся жить в центре событий.
Внимание к деталям
Создатели жилого и делового квартала Lunar не упустили возможности выделить этот проект на рынке новостроек с помощью архитектуры комплекса, собственной инфраструктуры и продуманных в каждом квадратном метре для жизни, работы и творчества деталей.
В 17-этажном Модуле А разместятся 175 квартир площадью от 50 до 230 кв. м, которые будут предлагаться с предчистовой отделкой white box*. Особенностью квартир на последнем этаже стали персональные террасы с захватывающими видами на Москву: Парк Горького с Нескучным Садом, деловой квартал Москва-Сити с его небоскребами. Для этого модуля архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнёры» разработало сложный динамический фасад, который благодаря сочетанию металлических панелей и стекла создает мерцающий эффект, выделяя здание на общем фоне и делая его доминантой комплекса.
6-этажный Модуль В ‒ это бизнес-центр класса «А», рассчитанный на 61 современный офис с отделкой shell & core** площадью от 88 до 667 кв. м, в котором предусмотрена независимая сервисная логистика для комфортной работы. Эта часть комплекса внешне выделяется особой пластикой остекления, которая обеспечивает максимальное наполнение помещений естественным светом.
8-этажный Модуль С предлагает 150 квартир с предчистовой отделкой white box площадью от 30 до 50 кв. м с квадратными панорамными окнами, стилистически поддерживающими космическую стилистику проекта.
Одной из ключевых особенностей комплекса стала организация общественных пространств, включая зоны для чтения и работы, лаунджи и переговорные комнаты, где есть все: от буккроссинга до саунскейпа Endel – инновационной системы, генерирующей музыкальную атмосферу комплекса.
Арт-комьюнити
Девелоперы этого проекта изначально поставили перед собой задачу: создать живое и творческое комьюнити, которое привлечет в Lunar прогрессивных людей, увлеченных искусством и культурой. В знак этой приверженности Hutton вступил в коллаборации с ведущими архитектурными и дизайн-бюро, различными культурными институциями.
В частности, неотъемлемой частью и арт-составляющей комплекса, способствующей созданию уникального визуального образа Lunar, стала пешеходная галерея, украшенная росписью знаменитой художницы Наташи Гончаровой.
В коллаборации с галереей Sample и междисциплинарным архитектурным бюро Arch(e)type были разработаны два интерьера дизайна шоу-рум, что позволило внедрять в проект свежие, передовые, новаторские идеи.
Многолетняя поддержка ярмарок современного искусства стала частью общей стратегии Lunar по созданию благоприятной культурной городской среды. Ярмарку blazar девелопер поддерживает впервые, а вот Cosmoscow уже шестой год подряд.
В этом году компания Hutton также стала партнером секции дизайна, которая в первый раз была представлена в рамках ярмарки молодого современного искусства blazar. Созвучно космической отсылке названия выставки Hutton представил дизайнерскую метафору своего жилого и делового квартала Lunar.
Для девелопера предметный и коллекционный дизайн ‒ неотъемлемая часть интерьеров, которые позволяют привнести индивидуальность пространству. В рамках blazar Hutton представил стенд «Параллель», посвященный жилому и деловому кварталу Lunar. Три предмета молодых авторов Даны Матковской, Анны Пименовой и дизайн-студии Supaform расскажут историю проекта, где каждый экспонат станет метафорой одного из трех модулей Lunar. А Валентина Давыдик, директор по стратегии и развитию бренда Hutton, выступила в качестве патрона секции и помогла реализовать семи авторам 11 объектов, которые нашли свои будущие дома и площадки для экспонирования.
В работе над стендом Lunar для Cosmoscow в 2021 г. принял участие известный современный художник и сооснователь Endel Протей Темен: он создал графический контент, в который были органично включены узнаваемые архитектурные элементы комплекса и уникальные минималистичные визуалы.
Инсталляция Hutton 2022 г. на Cosmoscow носила название Metaverse***. Посетителям ярмарки предлагалось погрузиться в пространство, где время перестает быть линейным. Компания продолжила развитие идеи новых медитативных пространств и представила собственный мир Hutton Metaverse, связывая архитектуру, дизайн и искусство. Философией проекта стала тема космических открытий, новой диджитал-реальности, NFT-арта (4) и AR-технологий (5). Для этой выставки компания создала архитектурный модуль – диджитал кластер для визионеров.
В прошлом году стенд компании Hutton также был вдохновлен мечтой о космосе и покорением новых миров. Каждый желающий мог совершить иммерсивное путешествие в дом будущего и провести время в пространстве футуристичной квартиры Lunar, наполненной фантастическими объектами дизайна и искусства, почувствовав себя не только ее гостями, но и обитателями. Наполненное светом стильное минималистичное пространство дословно воспроизводило масштабы и планировку одной из квартир в премиальном жилом и деловом квартале Lunar. Интерьер выставочного пространства Lunar напоминал работы дизайнеров середины прошлого века, когда тема освоения космоса и изучения глубин Вселенной стала остро актуальна, волнуя умы большинства людей. Яркими акцентами стали работы современных художников Тимофея Радя, Димы Ребуса, Анны Титовой и Марго Трушиной, а также специально подобранная кураторами галереи мебель Artwin и аксессуары.
На предстоящей выставке Cosmoscow (18+) Hutton представит стенд как «Вчерашнее завтра», где ретро-футуризм будет служить мостом, соединяющим наследие прошлого с ожиданиями будущего. Этот стиль не просто визуальный эксперимент, а философия роскошного минимализма. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, каждый цвет становится акцентом, а каждая линия ‒ заявлением. Мебель, представленная в этой экспозиции, не просто функциональные предметы, а символы, которые носят в себе отпечатки прошлых десятилетий, но в то же время предвосхищают будущее.
Гедонизм по-московски
Благородная и вместе с тем сдержанная, изящная, но без излишеств архитектура и функциональные решения Lunar также вторят ожиданиям современных горожан – настоящих гедонистов.
Его артистичные фасады завораживают своей необычной формой, а внутренние пространства комплекса удивляют, впечатляют и заряжают творческой энергией за счет своей эстетики и продуманного наполнения. Он надежный, современный, креативный и харизматичный.
Lunar, где комфорт, стиль и творчество объединились в единое целое, несомненно, вдохнул жизнь в этот исторический район Москвы с богатой историей, став его новой доминантой и центром притяжения.
(1) Предчистовая отделка
(2) Чистовая отделка
(3) Метавселенная
(4) Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен
(5) Augmented Reality, дополненная реальность