Газета
Технологии

На российских приграничных КПП установят системы распознавания лиц

Ведомости

На автомобильных пунктах пропуска на российских границах планируется установить новые системы распознавания лиц, следует из данных портала госзакупок. Заявка была размещена 1 февраля.

Заказчиком указано ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на работы оно готово выделить минимум 830 млн руб. Сроки окончания подачи заявок – 17 февраля, подрядчика определят 21 февраля. Установка всего оборудования должна завершиться 15 декабря 2023 г.

Согласно техническому заданию, системы распознавания лиц могут быть установлены в Приморье и Забайкальском крае на границе с Китаем (КПП «Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), в Калининградской области – с Литвой и Польшей («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), в Оренбургской области – с Казахстаном («Маштаково», «Орск» и «Сагарчин»), а также в Краснодарском крае – с Абхазией («Адлер»).

Уточняется, что система распознавания должна автоматически сравнивать лицо водителя со всеми имеющимися изображениями в биометрической базе данных или «в определенном списке». О каком именно списке идет речь, не уточняется. В документе сказано, что эта система необходима в том числе, чтобы сверять лицо водителя на въезде и выезде из КПП.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о резервировании времени для пересечения границы на грузовиках

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных