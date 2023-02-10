На российских приграничных КПП установят системы распознавания лиц
На автомобильных пунктах пропуска на российских границах планируется установить новые системы распознавания лиц, следует из данных портала госзакупок. Заявка была размещена 1 февраля.
Заказчиком указано ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на работы оно готово выделить минимум 830 млн руб. Сроки окончания подачи заявок – 17 февраля, подрядчика определят 21 февраля. Установка всего оборудования должна завершиться 15 декабря 2023 г.
Согласно техническому заданию, системы распознавания лиц могут быть установлены в Приморье и Забайкальском крае на границе с Китаем (КПП «Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), в Калининградской области – с Литвой и Польшей («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), в Оренбургской области – с Казахстаном («Маштаково», «Орск» и «Сагарчин»), а также в Краснодарском крае – с Абхазией («Адлер»).
Уточняется, что система распознавания должна автоматически сравнивать лицо водителя со всеми имеющимися изображениями в биометрической базе данных или «в определенном списке». О каком именно списке идет речь, не уточняется. В документе сказано, что эта система необходима в том числе, чтобы сверять лицо водителя на въезде и выезде из КПП.