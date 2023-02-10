На российских приграничных КПП установят системы распознавания лиц

Согласно техническому заданию, системы распознавания лиц могут быть установлены в Приморье и Забайкальском крае на границе с Китаем (КПП «Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), в Калининградской области – с Литвой и Польшей («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), в Оренбургской области – с Казахстаном («Маштаково», «Орск» и «Сагарчин»), а также в Краснодарском крае – с Абхазией («Адлер»).