«Дочка» «Ростеха» заблокировала допэмиссию завода «Ангстрем»

«Ангстрему» нужны деньги на модернизацию части производства и запуск перспективной продукции, обладающей экспортным потенциалом «Ангстрем»

Российский производитель микроэлектроники «Ангстрем» планировал допэмиссию, но не смог согласовать увеличение уставного капитала с владельцем 25% его акций – «дочкой» «Ростеха» – «Росэлектроникой». Об этом говорится в сообщении «Ангстрема».

«Ангстрем» предварительно не обсуждал и не согласовывал с «Росэлектроникой» увеличение уставного капитала, хотя оно могло бы существенно уменьшить долю голосующих акций «Росэлектроники» в компании, подтвердил представитель «Росэлектроники». Поэтому при голосовании на общем собрании акционеров «Ангстрема» «Росэлектроника» голосовала против увеличения уставного капитала, уточнил он. Выкуп дополнительной эмиссии должны были осуществить акционеры компании, в том числе и «Росэлектроника», уточняет «Ангстрем».

При допэмиссии все акционеры, даже те, кто голосовал против нее, имеют приоритетное право покупки акций для сохранения своей доли, указывает партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев. Поэтому, по его словам, у «Росэлектроники» даже при допэмиссии была бы гарантированная возможность сохранить свою долю в «Ангстреме».

Вопросы о дофинасировании компании нельзя решать в спешке, спорит сотрудник «Ростеха»: раньше в повестке «Росэлектроники» не было этого вопроса, а вынося вопрос допэмиссии на внеочередное собрание акционеров, «Ангстрем» не дал времени и возможности оценить, стоит ли участвовать в его допэмиссии, не предоставил для этого достаточно аргументов.

Если бы «Росэлектроника» не участвовала в допэмиссии, вместо 25% акций «Ангстрема» у нее осталось бы 6%, подсчитали «Ведомости». И тогда акции мог бы выкупить другой заинтересованный акционер, рассуждает Патракеев.

По данным компании на 22 мая 2017 г., помимо «Росэлектроники» по 25% «Ангстрема» принадлежит ООО «Ангстрем инвест» и ЗАО «Контрактфинансгрупп». Еще 10,96% было у ЗАО «РТИ микроэлектроника» (входит в АФК «Система»), оставшиеся доли компания не раскрывала. Также «Ангстрем» согласовал допэмиссию с курирующим предприятие Минпромторгом, описано в сообщении компании. Представитель министерства не ответил на запрос «Ведомостей».

«Ангстрему» нужны деньги на модернизацию части производства и запуск «перспективной продукции, обладающей экспортным потенциалом», объясняет завод в своем сообщении. Вторая причина – финансовая реструктуризация, пишет «Ангстрем». По словам представителя «Росэлектроники», завод объяснял допэмиссию необходимостью погашения кредитов, препятствовавших участию в госпрограммах. А «ситуация критическая» – контрагенты инициируют процедуру банкротства, сообщает представитель «Росэлектроники». По его мнению, погашение кредиторской задолженности (тем более без проработки альтернатив) не является основанием для допэмиссии. Представитель «Ангстрема» отказался от дополнительных комментариев.

Согласно базе арбитражных судов, в 2016 г. к «Ангстрему» подано несколько банкротных исков, один из них суд продолжает рассматривать. А 27 июля Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве созвучного предприятия «Ангстрем-Т» (также занимается микроэлектроникой) от его подрядчиков – компаний «Хай тек инжиниринг» и «Смартпарк». Представитель АО «Ангстрем» заявил, что юридически «Ангстрем» не связан с «Ангстрем-Т». В 2016 г. группа «Ангстрем», принадлежащая бывшему министру связи Леониду Рейману подавала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 50% зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем». «Ангстрем-Т» тогда входил в эту группу компаний.