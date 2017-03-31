В Совфеде разработали законопроект об ограничении времени работы гипермаркетов

В Совете Федерации разработали поправки в закон о торговле, которые предусматривают ограничение времени работы гипермаркетов в России. Об этом рассказал первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

«У нас уже готовы поправки: это ограничение работы в выходные дни. В субботу – до 4 часов вечера, в воскресенье – не работать вообще, а в будни – до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов», – рассказал Лисовский. Документ, по его словам, будет внесен в осеннюю сессию парламента. Сенатор добавил, что это «будут совместные поправки рабочей группы Яровой» и комитета по аграрно-продовольственной политике.

Лисовский подчеркнул, что законопроект направлен на поддержку малых предприятий торговли (одна-две кассы).