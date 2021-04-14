Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Число предприятий малого бизнеса сократилось из-за пандемии на 220 000

Ведомости

Сокращение числа предприятий малого бизнеса из-за пандемии составило 220 тыс., но официальная занятость в нем выросла на 1,3%, заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Несмотря на такой удар пандемии, да у нас сократилось число (предприятий. — прим) малого бизнеса на 220 тыс., у нас сейчас 5 млн 780 тыс.», — сказал Калинин. При этом официальная занятость в малом бизнесе выросла на 1,3%, отметил он.

По его словам, все меры были направлены на сохранение занятости. «Занятость это значит возможность получать зарплату, возможность пользоваться мерами господдержки, возможность содержания своих семей», — пояснил Калинин. По его словам, сейчас есть ряд предложений, чтобы малый бизнес начинал восстанавливаться и выходил на устойчивую траекторию роста. Он также оценил работу российских властей по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии на четыре с плюсом.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей: на смену программе льготных кредитов «ФОТ 2.0», действие которой закончилось 1 апреля, приходит новая – «ФОТ 3.0», на которую направлено порядка 7,7 млрд руб. Главное отличие новой программы – теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Ранее Мишустин сообщил, что государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб. за два года.

Ранее по теме: Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных