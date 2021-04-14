Число предприятий малого бизнеса сократилось из-за пандемии на 220 000
Сокращение числа предприятий малого бизнеса из-за пандемии составило 220 тыс., но официальная занятость в нем выросла на 1,3%, заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
«Несмотря на такой удар пандемии, да у нас сократилось число (предприятий. — прим) малого бизнеса на 220 тыс., у нас сейчас 5 млн 780 тыс.», — сказал Калинин. При этом официальная занятость в малом бизнесе выросла на 1,3%, отметил он.
По его словам, все меры были направлены на сохранение занятости. «Занятость это значит возможность получать зарплату, возможность пользоваться мерами господдержки, возможность содержания своих семей», — пояснил Калинин. По его словам, сейчас есть ряд предложений, чтобы малый бизнес начинал восстанавливаться и выходил на устойчивую траекторию роста. Он также оценил работу российских властей по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии на четыре с плюсом.
В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей: на смену программе льготных кредитов «ФОТ 2.0», действие которой закончилось 1 апреля, приходит новая – «ФОТ 3.0», на которую направлено порядка 7,7 млрд руб. Главное отличие новой программы – теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Ранее Мишустин сообщил, что государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млрд руб. за два года.