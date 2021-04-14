Число предприятий малого бизнеса сократилось из-за пандемии на 220 000

По его словам, все меры были направлены на сохранение занятости. «Занятость это значит возможность получать зарплату, возможность пользоваться мерами господдержки, возможность содержания своих семей», — пояснил Калинин. По его словам, сейчас есть ряд предложений, чтобы малый бизнес начинал восстанавливаться и выходил на устойчивую траекторию роста. Он также оценил работу российских властей по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии на четыре с плюсом.