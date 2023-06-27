Иностранным участникам госзакупок временно разрешат использовать бумажные документы

В ведомстве напомнили, что сейчас электронный документооборот используется на всех этапах жизненного цикла госзакупок, но иностранные поставщики, не получившие российскую квалифицированную электронную подпись, воспользоваться им не могут. При этом в РФ еще не реализовано признание иностранных квалифицированных электронных подписей.