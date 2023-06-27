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Иностранным участникам госзакупок временно разрешат использовать бумажные документы

Ведомости

Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий разрешить иностранным участникам госзакупок временно использовать бумажный документооборот, сообщил Минфин.

В ведомстве напомнили, что сейчас электронный документооборот используется на всех этапах жизненного цикла госзакупок, но иностранные поставщики, не получившие российскую квалифицированную электронную подпись, воспользоваться им не могут. При этом в РФ еще не реализовано признание иностранных квалифицированных электронных подписей.

В случае принятия закона иностранные участники госзакупок смогут использовать бумажные документы при исполнении контракта, взаимодействии с контрольными органами и обжаловании результатов закупок.

«Такое послабление будет действовать временно – до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС (до 2025 г. для государств – членов ЕАЭС)», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Минцифры заказало разработку российского сегмента единой информсистемы для ЕАЭС

Как писали в апреле «Ведомости», Минцифры ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС. Такая система нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, следует из закупочной документации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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