Иностранным участникам госзакупок временно разрешат использовать бумажные документы
Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий разрешить иностранным участникам госзакупок временно использовать бумажный документооборот, сообщил Минфин.
В ведомстве напомнили, что сейчас электронный документооборот используется на всех этапах жизненного цикла госзакупок, но иностранные поставщики, не получившие российскую квалифицированную электронную подпись, воспользоваться им не могут. При этом в РФ еще не реализовано признание иностранных квалифицированных электронных подписей.
В случае принятия закона иностранные участники госзакупок смогут использовать бумажные документы при исполнении контракта, взаимодействии с контрольными органами и обжаловании результатов закупок.
«Такое послабление будет действовать временно – до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС (до 2025 г. для государств – членов ЕАЭС)», – говорится в сообщении.
Как писали в апреле «Ведомости», Минцифры ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС. Такая система нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, следует из закупочной документации.