ГТЛК получила первые 22,1 млрд рублей из ФНБ

В начале 2023 г. правительство РФ утвердило четыре программы ГТЛК, которые будут реализованы с использованием средств ФНБ: производство автобусов для российских регионов на 73,3 млрд руб. (из которых 44 млрд руб. — средства ФНБ, остальные — ГТЛК), строительство грузовых, пассажирских, рыболовных судов на 231 млрд руб. (136 млрд руб. — ФНБ, 10 млрд руб. — федеральный бюджет, остальные — ГТЛК), производство самолетов и вертолетов для дальневосточной авиакомпании на 55,1 млрд руб. (49,6 млрд руб. — ФНБ, остальные — ГТЛК), создание вертолетов для российских эксплуатантов на 44,5 млрд руб. (все средства — ФНБ).