ГТЛК получила первые 22,1 млрд рублей из ФНБ
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила первые средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба компании. На счета компании поступили 6,622 млрд руб. на поставку воздушных судов дальневосточной авиакомпании (авиакомпания «Аврора». – «Ведомости») и 15,45 млрд руб. на поставку вертолетов российским эксплуатантам. Этими средствами ГТЛК проавансировала производство 35 вертолетов Ми-8 и Ми-171.
В начале 2023 г. правительство РФ утвердило четыре программы ГТЛК, которые будут реализованы с использованием средств ФНБ: производство автобусов для российских регионов на 73,3 млрд руб. (из которых 44 млрд руб. — средства ФНБ, остальные — ГТЛК), строительство грузовых, пассажирских, рыболовных судов на 231 млрд руб. (136 млрд руб. — ФНБ, 10 млрд руб. — федеральный бюджет, остальные — ГТЛК), производство самолетов и вертолетов для дальневосточной авиакомпании на 55,1 млрд руб. (49,6 млрд руб. — ФНБ, остальные — ГТЛК), создание вертолетов для российских эксплуатантов на 44,5 млрд руб. (все средства — ФНБ).
Дальневосточной авиакомпании ГТЛК в 2024–2026 гг. поставит 39 воздушных судов: 8 SSJ, десять ЛМС-901 «Байкал», 10 вертолетов Ми–171А2, 11 вертолетов Ми-171А3. Поставки 86 вертолетов по отдельной программе запланированы на 2023–2025 гг.
«Наконец, после успешного прохождения всех необходимых для выделения средств ФНБ процедур ГТЛК получила и уже направила поставщикам авансы на производство техники. Совокупно за счет полученных траншей мы проавансируем строительство первых 35 из 107 современных гражданских вертолетов, которые пополнят флот дальневосточной и других российских авиакомпаний и будут способствовать обеспечению связанности регионов нашей страны», – приводит слова гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха пресс-служба компании.