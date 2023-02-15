Авиакомпания «Якутия» восстановила полученный в лизинг от ГТЛК самолет SSJ100

В ноябре 2022 г. гендиректор «Якутии» Андрей Винокуров сообщал, что авиакомпания может расторгнуть контракт c ГТЛК на аренду одного из двух разукомплектованных SSJ100. Винокуров признавал, что двигатели этого суперджета пока невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть. Ремонт SaM146 может осуществить только компания PowerJet на мощностях, которые расположены во Франции.