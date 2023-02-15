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Авиакомпания «Якутия» восстановила полученный в лизинг от ГТЛК самолет SSJ100

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Авиакомпания «Якутия» восстановила самолет SSSJ100, передает пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В сообщении говорится, что это один из двух бортов, которые ранее были поставлены перевозчику в лизинг ГТЛК и по состоянию на конец 2022 г. находились в разукомплектованном состоянии. 

«Были заменены основные опоры шасси, проведен ремонт двух двигателей SAM-146 и вспомогательной силовой установки. Отметим, что поддержание летной годности воздушных судов относится к зоне ответственности арендатора», – отмечает пресс-служба.

Контрольно-испытательный полет SSJ100 состоялся 15 февраля в аэропорту Якутска. Ожидается, что воздушное судно в ближайшее время приступит к выполнению регулярных рейсов авиакомпании «Якутия» на дальневосточных маршрутах.

В ноябре 2022 г. гендиректор «Якутии» Андрей Винокуров сообщал, что авиакомпания может расторгнуть контракт c ГТЛК на аренду одного из двух разукомплектованных SSJ100. Винокуров признавал, что двигатели этого суперджета пока невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть. Ремонт SaM146 может осуществить только компания PowerJet на мощностях, которые расположены во Франции.

Второй суперджет «не сильно разукомплектован»: один двигатель уже починили в России (была проблема с холодной частью), второй авиакомпания также рассчитывает привести в годное состояние силами Объединенной двигателестроительной корпорации, а по «компонентам мы в тесной работе с «Иркутом», отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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