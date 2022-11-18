Глава ГТЛК заявил о «легкой надежде» разрешить положительно для «Якутии» ситуацию с суперджетами

Глава ГТЛК заявил о «легкой надежде» разрешить положительно для «Якутии» ситуацию с суперджетамиРанее лизингодатель хотел забрать у авиакомпании разукомплектованные SSJ100
Государственная транспортная лизинговая компания, правительство Якутии и авиакомпания «Якутия» достигли ряда договоренностей, выполнение которых даст авиакомпании возможность продолжить эксплуатацию суперджетов, полученных от ГТЛК. С таким заявлением выступил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих по итогам встречи с главой республики Якутия Айсеном Николаевым и руководством авиакомпании «Якутия» в четверг.
15 ноября «Ведомости» сообщали, что авиакомпания каннибализировала два из четырех Superjet 100, полученных в лизинг от ГТЛК. Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов, который проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт, рассказали источники издания. По их словам, самолеты находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы: отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов. ГТЛК намеревалась изъять разукомплектованные суперджеты у «Якутии».
«Несмотря на довольно тяжелое материальное состояние, большой накопленный долг перед ГТЛК, авиакомпания «Якутия» предпринимает усилия, чтобы восстановить летную годность двух из четырех переданных нами SSJ100», – рассказал Дитрих. По его словам, специалисты «Якутии» определяют сроки, которые они должны «сверить с производителем», по восстановлению одного из самолетов. «Мы ожидаем, что это будет первый или второй квартал будущего года. По итогам проработки и выезда наших специалистов во взаимодействии с производителем эти сроки уточним», — заявил глава ГТЛК.
Что такое «Якутия»
Авиакомпания «Якутия» убыточна: по итогам 2021 г. ее чистый убыток составил 609,8 млн руб, а выручка — 10,9 млрд руб. За январь-декабрь 2021 г. авиакомпания перевезла 821 556 пассажиров. По данным «Росавиации», на ноябрь 2022 г. флот «Якутии» насчитывает 15 самолетов. Это пять SSJ100: четыре от ГТЛК и пятый от «ВЭБ-лизинга», но он утратил летную годность после жесткой посадки в октябре 2018 г. Также у компании есть три самолета B737-700, три B737-800 и четыре Bombardier Dash 8-Q300.
До середины осени почти 100% акций «Якутии» принадлежали Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 26 октября 2022 г. «Якутия» вместе со своей дочкой — «Полярными авиалиниями» - вошла в состав единого авиаперевозчика Дальнего Востока вошла в состав единого авиаперевозчика Дальнего Востока — авиакомпании «Аврора». Власти Якутии подписали соглашение о передаче 25% акций перевозчика.
Второе, о чем договорились стороны, говорит Дитрих: авиакомпания восстанавливает платежную дисциплину по текущим платежам в полном объеме и в четком соответствии с графиком. «Для нас это всегда базовое условие, чтобы обсуждать какую-либо реструктуризацию, именно на таких условиях мы предоставили иным авиакомпаниям реструктуризацию в 2022 г.», — сказал он. На сегодняшний день задолженность «Якутии» перед ГТЛК достигла уже 1,6 млрд руб., а текущие платежи авиакомпания осуществляет частично. 16 ноября глава «Якутии» Андрей Винокуров заявлял «Ведомостям», что авиакомпания намерена реструктуризировать эту задолженность. По словам Винокурова, она образовалась в пандемийный период.
Помимо этого, пришли к соглашению, что республика Якутия окажет необходимую помощь и погасит за счет бюджетных средств часть задолженности перед ГТЛК, сообщил Дитрих. «Ведомости» направили запрос в правительство Якутии. Регион уже помогал авиакомпании. В 2021–2022 гг. были выделены субсидии из регионального бюджета в размере около 2 млрд руб.: 1,5 млрд руб. на поддержание летной годности судов и 500 млн руб. на возмещение затрат по лизинговым платежам.
Комплекс этих договоренностей дает возможность говорить, что авиакомпания «Якутия» сможет продолжить свою работу и эксплуатацию наших машин, заявил гендиректор ГТЛК. По его словам, это обусловлено еще и началом активной работы Объединенной дальневосточной авиакомпании (25%+1 акция «Якутии» переданы в ее капитал). «Это пока еще не внушает нам оптимизма, но дает легкую надежду, что ситуация может быть разрешена в положительной плоскости. Уверен, что до конца года какие-то решения с руководством республики мы зафиксируем», — подытожил Дитрих.
16 ноября гендиректор «Якутии» Андрей Винокуров сообщал, что авиакомпания может расторгнуть контракт c ГТЛК на аренду одного из двух разукомплектованных SSJ100. Винокуров признавал, что двигатели этого суперджета пока невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть. Ремонт SaM146 может осуществить только компания PowerJet на мощностях, которые расположены во Франции, пояснял Винокуров. Помимо двигателей есть проблемы со вспомогательными силовыми установками, шасси и компонентами, говорил он. «Второй разукомплектованный суперджет авиакомпания намерена привести в состояние летной годности в марте 2023 г.», – отмечал гендиректор «Якутии». Винокуров говорил, что второй суперджет «не сильно разукомплектован»: один двигатель уже починили в России (была проблема с холодной частью), второй авиакомпания также рассчитывает привести в годное состояние силами Объединенной двигателестроительной корпорации, а по «компонентам мы в тесной работе с «Иркутом».
По словам Винокурова, один «проблемный» суперджет претерпел техническую деформацию еще в 2018 г., а второй – в 2021 г. Долгое время не удавалось починить воздушные суда сначала из-за пандемии, потом ситуацию обострили санкции, пояснял глава «Якутии». В 2020 г. объем перевозок авиакомпании упал на 40%, «было не до ремонтов», говорил Винокуров, отмечая, что расходы по ремонту и замене запчастей номинированы в иностранной валюте, а их стоимость колеблется от курса доллара.
Пока авиакомпания встала в очередь на ремонт, пока нашла финансирование, на Россию наложили санкции, продолжает Винокуров. После санкций удлинилась логистика поставок запчастей, говорил он. «Чтобы поддержать летную годность других судов, двигатели сняли. Ремонт двигателя занимает несколько месяцев, а у меня пассажиры ждут, им сегодня лететь надо. Это в принципе нормальная практика в таких ситуациях», – пояснял гендиректор «Якутии» «Ведомостям».