Глава ГТЛК заявил о «легкой надежде» разрешить положительно для «Якутии» ситуацию с суперджетами

16 ноября гендиректор «Якутии» Андрей Винокуров сообщал, что авиакомпания может расторгнуть контракт c ГТЛК на аренду одного из двух разукомплектованных SSJ100. Винокуров признавал, что двигатели этого суперджета пока невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть. Ремонт SaM146 может осуществить только компания PowerJet на мощностях, которые расположены во Франции, пояснял Винокуров. Помимо двигателей есть проблемы со вспомогательными силовыми установками, шасси и компонентами, говорил он. «Второй разукомплектованный суперджет авиакомпания намерена привести в состояние летной годности в марте 2023 г.», – отмечал гендиректор «Якутии». Винокуров говорил, что второй суперджет «не сильно разукомплектован»: один двигатель уже починили в России (была проблема с холодной частью), второй авиакомпания также рассчитывает привести в годное состояние силами Объединенной двигателестроительной корпорации, а по «компонентам мы в тесной работе с «Иркутом».