Гендиректор «Якутии» назвал причины разукомплектации двух суперджетов

Винокуров подчеркивает, что «проблемные» воздушные суда претерпели техническую деформацию еще до санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. «Один самолет – в 2018 г., второй – в 2021 г. Причины были разные», – говорит он. Долгое время не удавалось починить воздушные суда сначала из-за пандемии, потом ситуацию обострили санкции, пояснил Винокуров. «Не стоит забывать про ковид, последствия которого мы переживали в 2019-2021 гг. Мы небольшая региональная компания, которая ко всем внешним изменениям относится весьма чувствительно. Тем более мы работаем в таком труднодоступном регионе, как Крайний Север. В 2020 г. наш объем перевозок упал на 40%, было не до ремонтов», – сказал Винокуров, напомнив, что расходы по ремонту и замене запчастей номинированы в иностранной валюте, а их стоимость колеблется от курса доллара.