Гендиректор «Якутии» назвал причины разукомплектации двух суперджетов

Гендиректор «Якутии» назвал причины разукомплектации двух суперджетовАвиакомпания готова отдать один SSJ100, а второй рассчитывает отремонтировать в марте 2023 года
Авиакомпания «Якутия» предлагает расторгнуть контракт c Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на аренду только одного из двух разукомплектованных SSJ100. Об этом «Ведомостям» заявил генеральный директор «Якутии» Андрей Винокуров на полях форума «Транспортная неделя 2022».
Он признал, что в нынешних условиях двигатели самолета действительно невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть. Ремонт SaM146 может осуществить только компания PowerJet на мощностях, которые расположены во Франции, пояснил Винокуров. Помимо двигателей есть проблемы со вспомогательными силовыми установками, шасси и компонентами, добавил он. «Второй разукомплектованный суперджет авиакомпания намерена привести в состояние летной годности в марте 2023 г.», – сказал гендиректор «Якутии». Винокуров отметил, что второй суперджет «не сильно разукомплектован»: один двигатель уже починили в России (была проблема с холодной частью), второй авиакомпания также рассчитывает привести в годное состояние силами Объединенной двигателестроительной корпорации, а по «компонентам мы в тесной работе с «Иркутом». Всего в лизинге у авиакомпании четыре суперджета от ГТЛК. Первый самолет «Якутия» получила в январе 2013 г.
Ранее «Ведомости» сообщали, что авиакомпания «Якутия» каннибализировала два из четырех SSJ100, полученных в лизинг от ГТЛК. Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов, который проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт. ГТЛК намерена в ближайшее время запустить процесс изъятия разукомплектованных суперджетов у «Якутии», говорили источники «Ведомостей» и подтверждал представитель ГТЛК.
Винокуров подчеркивает, что «проблемные» воздушные суда претерпели техническую деформацию еще до санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. «Один самолет – в 2018 г., второй – в 2021 г. Причины были разные», – говорит он. Долгое время не удавалось починить воздушные суда сначала из-за пандемии, потом ситуацию обострили санкции, пояснил Винокуров. «Не стоит забывать про ковид, последствия которого мы переживали в 2019-2021 гг. Мы небольшая региональная компания, которая ко всем внешним изменениям относится весьма чувствительно. Тем более мы работаем в таком труднодоступном регионе, как Крайний Север. В 2020 г. наш объем перевозок упал на 40%, было не до ремонтов», – сказал Винокуров, напомнив, что расходы по ремонту и замене запчастей номинированы в иностранной валюте, а их стоимость колеблется от курса доллара.
Пока авиакомпания встала в очереди на ремонт, пока нашла финансирование, на Россию наложили санкции, продолжает Винокуров. После санкций удлинилась логистика поставок запчастей, говорит он. Если раньше они до города Якутск доходили за 2-3 дня, то теперь это занимает от 60 до 90 дней. «Чтобы поддержать летную годность других судов, двигатели сняли. Ремонт двигателя занимает несколько месяцев, а у меня пассажиры ждут, им сегодня лететь надо. Это в принципе нормальная практика в таких ситуациях», – пояснил Винокуров.
Задолженность «Якутии» перед ГТЛК в размере 1,6 млрд руб. авиакомпания намерена реструктуризировать, сказал Винокуров. Он пояснил, что она образовалась в пандемийный период.
Что касается обвинений в отсутствии своевременного обслуживания воздушных судов, то упомянутый «Ведомостями» случай с заменой лобового стекла в SSJ100 произошел в Южной Корее в Янг-Янге, отметил Винокуров. «Теперь представьте, как вам туда доставят стекло, которое к тому же на тот момент отсутствовало на складе в Российской Федерации. Нужно было что-то предпринимать на месте оперативно. Авиакомпания своими силами произвела замену в очень сжатые сроки», – рассказал Винокуров.
Ранее источник «Ведомостей» рассказывал, что в 2020 г. на одном из суперджетов, эксплуатируемых «Якутией», потребовалась замена стекла в кабине пилотов. «Но авиакомпания, вместо того чтобы обратиться к производителю, скорее всего, решила выполнить работы своими силами. В итоге, видимо, забыли поставить на место заглушки – и борт залило дождем», – сообщал источник «Ведомостей». Винокуров напомнил, что «Якутия» эксплуатирует SSJ100 почти 10 лет: «Наша авиакомпания была первым эксплуатантом SSJ на Дальнем Востоке . Мы очень много вложили в эти самолеты: проходили сертификацию полетов в экстремальных условиях – до минус 50 градусов. И говорить, что мы какие-то дилетанты, – это как минимум некорректно». По его словам, ему «обидно за коллектив».