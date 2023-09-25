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Бизнес

Кабмин разрешил «Транснефти» экспорт нефтепродуктов, принятых до запрета

Ведомости

Правительство разрешило «Транснефти» экспорт нефтепродуктов, которые были приняты к перевозке до вступления в силу запрета на вывоз, следует из постановления кабмина.

Постановление о временном запорете экспорта бензина и дизельного топлива было подписано 21 сентября. Согласно документу, ограничения не распространялись на товары, которые были приняты РЖД на перевозку или на которые оформлено поручение на отгрузку на морское судно до вступления постановления в силу. 23 сентября правительство внесло изменения, дополнив этот пункт компанией «Транснефть».

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Также кабмин добавил еще две категории, на которые не распространяется запрет. Речь идет о товарах, перемещаемых в качестве припасов, а также о продукции, вывозимой для работы и функционирования водных судов, искусственных островов и др., над которыми у России есть исключительная юрисдикция. Помимо этого были уточнены другие пункты постановления.

22 сентября представитель «Транснефти» сообщил ТАСС, что компания остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, которое поступало туда по нефтепродуктопроводам «Юг» и «Север».

Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабинета министров, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен. В Минэнерго заявляли, что запрет введен бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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