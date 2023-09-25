Кабмин разрешил «Транснефти» экспорт нефтепродуктов, принятых до запрета

Также кабмин добавил еще две категории, на которые не распространяется запрет. Речь идет о товарах, перемещаемых в качестве припасов, а также о продукции, вывозимой для работы и функционирования водных судов, искусственных островов и др., над которыми у России есть исключительная юрисдикция. Помимо этого были уточнены другие пункты постановления.