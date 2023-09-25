В Candy заявили о продолжении работы в прежнем режиме
Производитель бытовой техники Candy на данный момент продолжает работу в прежнем режиме, заявил представитель бренда в комментарии ТАСС. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что владеющая брендом китайская Haier Group решила ликвидировать российское юрлицо «Канди С.Н.Г.».
«На текущий момент бренд Candy продолжает свое существование в России, реализация товаров и поддержка продолжаются в прежнем режиме», – рассказали в компании.
Зампред правительства Кировской области Михаил Сандалов, в свою очередь, рассказал, что ликвидации завода Candy в регионе и каких-либо сокращений на нем не планируется.
«Хочу заверить, что ситуация на заводе рабочая. Подчеркну, никаких сокращений штата сотрудников и ликвидации завода не планируется», – написал он в своем Telegram-канале.
Чиновник добавил, что такая «информационная спекуляция» возникает уже второй раз в этом году. По его оценке, руководство компании ведет открытый диалог с руководством региона, получая от него любую информационную и консультативную помощь.
По данным источника «Коммерсанта», Haier Group решила ликвидировать юрлицо Candy в России из-за его «низкой прибыльности». Он также рассказал, что производство на заводе «Веста» в Кирове приостановлено, поскольку предприятие в том числе должно было работать и на Европу. Выручка ООО «Канди С.Н.Г.» в 2022 г. составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль – 455 млн руб. Собеседник издания среди производителей бытовой техники говорит, что выручка компании в 2023 г. «значительно сократилась, что привело к убытку».
Численность сотрудников завода Candy в Кирове составляет 546 человек, его мощности позволяют выпускать более 2000 стиральных машин в день, говорится на сайте предприятия. На заводе идет серийное производство 192 моделей стиральных и стирально-сушильных машин. Ключевыми брендами являются Candy и Hoover. Уточняется, что бытовая техника Candy выпускается на заводе с 2005 г. В 2018 г. предприятие перешло к корпорации Haier.