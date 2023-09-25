В Candy заявили о продолжении работы в прежнем режиме

По данным источника «Коммерсанта», Haier Group решила ликвидировать юрлицо Candy в России из-за его «низкой прибыльности». Он также рассказал, что производство на заводе «Веста» в Кирове приостановлено, поскольку предприятие в том числе должно было работать и на Европу. Выручка ООО «Канди С.Н.Г.» в 2022 г. составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль – 455 млн руб. Собеседник издания среди производителей бытовой техники говорит, что выручка компании в 2023 г. «значительно сократилась, что привело к убытку».