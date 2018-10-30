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Пивовары предупредили правительство о росте цен из-за повышения экосбора

Представители бизнеса раскритиковали инициативу Минприроды о повышении с 2019 г. ставки по экологическому сбору по товарам и упаковке 54 категорий, которые бизнес должен утилизировать. «Увеличение ставки экологического сбора… приведет помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов»,— цитирует «Коммерсантъ» письмо исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова на имя премьера Дмитрия Медведева. Мамонтов подтвердил факт отправки письма, в пресс-службе правительства заявили, что его пока не видели.

Общественное обсуждение поправок Минприроды в постановление правительства формально завершилось на прошлой неделе, но в ведомстве заявляли, что готовы продолжить дискуссию. Пивовары считают опасным единовременное повышение экосбора для металлических упаковок из алюминия с текущих 2423 руб. за тонну до 20 000 руб., а для упаковочного материала из полимера — с 3844 руб. за тонну до 10 432 руб. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет»,— предлагает Мамонтов. Ранее с аналогичным предложением выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров

Не согласен с инициативой Минприроды и Национальный союз производителей молока. Организация направила письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. Производители предлагают проиндексировать экосбор на 2019 г. – умножить актуальные ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017–2019 гг., который составляет 1,114.

Ассоциация «РусПэк», в которую входят, в частности, Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble, в своем отзыве на проект Минприроды указывают, что ведомство озвучивает инициативу «единичных (в пределах десяти) компаний-переработчиков». Источник издания относит к ним в том числе переработчика отходов «Тайгер-Сибирь» из Новосибирска и подмосковный завод по переработке пластмасс «Пларус». Также ассоциация отмечает непрозрачность ценообразования этого рынка. Например, стоимость транспортировки отходов по разным регионам может варьироваться от 833 до 3575 руб. за тонну, а утилизации — от 7600 до 65 150 руб. за тонну.

Повышение ставок экосбора по предложенному Минприроды сценарию может привести к увеличению платежей участниками федерального рынка с нынешних 100-200 млн руб. до 500 млн руб., говорит собеседник издания в крупной пищевой компании. Это приведет к росту цен на продукцию минимум на 0,5–1%, уверено он.