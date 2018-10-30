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Экономика
Новости

Пивовары предупредили правительство о росте цен из-за повышения экосбора

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Представители бизнеса раскритиковали инициативу Минприроды о повышении с 2019 г. ставки по экологическому сбору по товарам и упаковке 54 категорий, которые бизнес должен утилизировать. «Увеличение ставки экологического сбора… приведет помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов»,— цитирует «Коммерсантъ» письмо исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова на имя премьера Дмитрия Медведева. Мамонтов подтвердил факт отправки письма, в пресс-службе правительства заявили, что его пока не видели.

Общественное обсуждение поправок Минприроды в постановление правительства формально завершилось на прошлой неделе, но в ведомстве заявляли, что готовы продолжить дискуссию. Пивовары считают опасным единовременное повышение экосбора для металлических упаковок из алюминия с текущих 2423 руб. за тонну до 20 000 руб., а для упаковочного материала из полимера — с 3844 руб. за тонну до 10 432 руб. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет»,— предлагает Мамонтов. Ранее с аналогичным предложением выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров

Не согласен с инициативой Минприроды и Национальный союз производителей молока. Организация направила письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. Производители предлагают проиндексировать экосбор на 2019 г. – умножить актуальные ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017–2019 гг., который составляет 1,114.

Ассоциация «РусПэк», в которую входят, в частности, Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble, в своем отзыве на проект Минприроды указывают, что ведомство озвучивает инициативу «единичных (в пределах десяти) компаний-переработчиков». Источник издания относит к ним в том числе переработчика отходов «Тайгер-Сибирь» из Новосибирска и подмосковный завод по переработке пластмасс «Пларус». Также ассоциация отмечает непрозрачность ценообразования этого рынка. Например, стоимость транспортировки отходов по разным регионам может варьироваться от 833 до 3575 руб. за тонну, а утилизации — от 7600 до 65 150 руб. за тонну.

Повышение ставок экосбора по предложенному Минприроды сценарию может привести к увеличению платежей участниками федерального рынка с нынешних 100-200 млн руб. до 500 млн руб., говорит собеседник издания в крупной пищевой компании. Это приведет к росту цен на продукцию минимум на 0,5–1%, уверено он.

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Финансы
Новости

Потребители увеличили расходы на покрытие старых долгов

Ведомости
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Российские потребители взяли рекордный объем кредитов на обслуживание старых долгов в первом полугодии 2018 г. Речь идет о сумме в 68,3 млрд руб., что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средняя сумма потребкредита на рефинансирование за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составила 520 000 руб. Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма рефинансированных кредитов в июле 2018 г. составила 14,6 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Рефинансирование автокредитов выросло в 1,6 раз – до 171,9 млн руб. По кредитным картам оно составило 57 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 г.

По ипотеке пиковые объемы рефинансированных кредитов отмечались в мае 2018 г. – почти 4,5 млрд руб. В июле 2018 г. потребители рефинансировали кредиты этого типа на сумму 3,2 млрд руб., что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок… Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 г.», — считает руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что из-за долгов перед банками более миллиона россиян попали в категорию невыездных. На 1 сентября, приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Средняя сумма долга таким образом составляла 377 000 руб. Всего в списке невыездных находилось 2,8 млн должников различных категорий, включая алиментщиков и должников по штрафам. Это на 1,2 млн больше, чем на 1 сентября 2017 г.

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Бизнес
Новости

AliExpress протестировал частичную предоплату товара на российских покупателях

Ведомости
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Китайские ритейлеры, входящие в Alibaba Group – AliExpress и Tmall, протестировали программу частичной оплаты товаров в преддверии традиционной китайской распродажи 11 ноября. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, первый взнос для покупателей составил 10% стоимости товара, а остаток можно было выплатить в течение нескольких недель. Участие в программе давало право получения товаров в приоритетном порядке.

Сначала предполагалось продавать товары по предоплате с 20 октября до 10 ноября, но из-за большой популярности услуги предложение оказалось недоступно уже 29 октября. На Tmall им успели воспользоваться до 10% покупателей, по AliExpress данные не раскрываются. В AliExpress заявили, что «очень довольны» результатами теста и рассчитывают повторить программу в ходе других крупных распродаж.

Самыми популярными товарами, приобретенными по новой системе, оказались бытовая техника и электроника. Китайские ритейлеры совместили предзаказ и «сильно урезанную рассрочку», которые многие российские компании используют уже несколько лет, пояснила представитель группы «М.Видео-Эльдорадо». «Единственное, что сделано впервые,— это то, что будут заморожены цены, и за те же самые рубли клиент сможет купить товар через какое-то время», - отмечает управляющий партнер интернет-магазина «220 Вольт» Алексей Федоров.

Китайские интернет-площадки фактически тестировали систему предпродаж и платного резервирования товара, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперимент позволил AliExpress бронировать контейнерные отправки и прогнозировать пиковую нагрузку на склады. Эксперт прогнозирует интерес к этой системе со стороны ритейла.

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Политика
Новости

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошла авария

Ведомости
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На судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя завода. По его словам, инцидент случился из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он резко ушел под воду.

В результате происшествия пострадало четверо рабочих, которые при затоплении оказались в воде и получили переохлаждение, сказал начальник пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев. Он отметил, что сейчас им оказывают медицинскую помощь. Один из пострадавших госпитализирован с травмой брюшной полости, уточняет ТАСС. На месте продолжаются поиски пятого пострадавшего, добавляет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сам «Адмирал Кузнецов» не пострадал: авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ, сообщает «РИА Новости». Судно совершило переход на другой судоремонтный завод, уточняет «Интерфакс».

«Адмирал Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он вошел в состав Северного флота в начале 1991 г. Судно может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. «Адмирал Кузнецов» проходил плановый доковый ремонт с сентября.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

Политика
Новости

Клинтон может принять участие в следующих выборах президента США

Ведомости
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Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон допустила свое участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2020 г. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.

Сначала Клинтон отрицательно ответила на вопрос, хотела бы она баллотироваться на пост президента в 2020 г. Однако журналист, которая брала интервью отметила, что Клинтон сделала паузу, отвечая на вопрос. После этого замечания Клинтон сказала, что хотела бы быть президентом, но выразила надежду, что следующим президентом США в любом случае будет демократ.

«Я думаю с надеждой, что в январе 2021 г. в Овальном кабинете будет находиться демократ, будет много работы. Я имею в виду, что мы смутили всех в мире, включая нас самих», – заявила Клинтон. По ее словам, сейчас как враги, так и сторонники США не имеют представления, что страна поддерживает и что считает важным. Клинтон отметила, что не хочет думать о президентских выборах, пока не пройдут промежуточные выборы в конгресс США в ноябре. «Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить демократию в Белом доме в январе 2021 г.», – заключила Клинтон.

Клинтон – член демократической партии США. С 2001 по 2009 г. она была сенатором от штата Нью-Йорк. Потом до 2013 г. занимала должность госсекретаря. Клинтон могла принять участие в выборах президента в США 2008 г., однако на праймериз проиграла Бараку Обаме, который впоследствии выиграл выборы. В 2016 г. Клинтон выдвигалась на пост президента США, но проиграла республиканцу Дональду Трампу. Сейчас Клинтон 71 год.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Стиль жизни
Новости

Футбольный клуб «Реал» уволил главного тренера

Ведомости
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Совет директоров футбольного клуба «Реал» принял решение о прекращении контракта с главным тренером Хуленом Лопетеги. Об этом говорится на сайте «Реала».

«Это решение, принятое с максимальной ответственностью, сделано для поворота в судьбе команды в то время, когда все цели этого сезона все еще достижимы», – говорится в заявлении. Совет директоров считает, что есть большое несоответствие между качеством состава «Реала» и результатами команды, уточняется там же.

Клуб выразил благодарность Лопетеги и пожелал ему «всего наилучшего» в будущей карьере. Пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, который тренировал резервную команду «Реала».

Лопетеги был назначен главным тренером «Реала» летом 2018 г. До этого он с 2016 г. тренировал сборную Испании. Под его руководством команда выиграла отборочный турнир к ЧМ-2018.

На данный момент «Реал» занимает 9-е место по итогам 10 туров в чемпионате Испании. В воскресенье команда со счетом 1:5 проиграла «Барселоне», которая пока лидирует в турнире. В прошлом сезоне чемпионом страны была «Барселона», в позапрошлом – «Реал».

В июле «Реал» покинул португальский футболист Криштиану Роналду, игравший в клубе почти десять лет. Он перешел в итальянский «Ювентус».

Десять самых дорогих спортсменов мира

Экономика
Новости

Силуанов рассказал о напряжении в обществе из-за разницы доходов

Ведомости
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что в обществе есть напряжение из-за разницы доходов. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на «Первом канале».

Россия близка к тому, чтобы впервые в современной истории стать мировым лидером по неравенству благосостояния, на долю 10% самых обеспеченных людей в России приходится 82% богатства страны, процитировал ведущий программы Владимир Познер доклад Сredit Suisse. После этого он спросил министра, собирается ли правительство делать что-то с тем, что в России большой разрыв в уровне доходов населения. Познер отметил, что большой разрыв доходов населения представляет социальную опасность. «Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе», – ответил Силуанов.

Он также рассказал, что часто поступают два предложения: повысить налог на богатых и ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов. Насчет первой идеи Силуанов сказал: «На самом деле, мы это сделали. Повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и т.д.». Богатые люди могут вывести деньги из страны, к тому же, подоходный налог в 13% «устоялся», прокомментировал второе предложение министр. По его словам, менять законодательство, «которые мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, было бы неправильно».

Силуанов отметил, что надо повышать зарплаты и пенсии и напомнил, что по статистике самый маленький доход в России у молодых людей, имеющих одного или двух детей: «Им надо помогать больше всего». После этого Познер заметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». На что вице-премьер ответил: «И так и так».

Все работающие россияне платят налог в 13% от дохода вне зависимости от его размера. При этом налог на имущество физических лиц имеет дифференциацию: ставка зависит от стоимости недвижимости. Кроме этого, повышенный налог есть у автомобилей, чья стоимость превышает 3 млн руб.

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Авто
Новости

Audi отзовет в России более 6000 автомобилей

Ведомости
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Официальный представитель Audi в России («Фольксваген Груп Рус») объявил об отзыве более 6000 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Ростандарта.

Под отзыв попало 6687 автомобилей марок A4, А5, А6 и Q6, которые были проданы с 2012 по 2017 гг., уточняется в сообщении. Причина – возможное проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

В конце 2017 г. Audi объявила об отзыве почти 2000 автомобилей на российском рынке из-за возможного отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Тогда под отзыв попали Audi A4, A5 и Q5.

Audi представила новый семейный кроссовер Q3

Бизнес
Новости

В Стамбуле открыли крупнейший в Турции аэропорт

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле, передает турецкое информагентство «Анадолу». Новому транспортному хабу присвоено название «Аэропорт Стамбула». Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц, аэропорт станет одним из самых загруженных в мире. В ближайшие месяцы аэропорт будет принимать только несколько местных рейсов, а также рейсы из Азербайджана и северного Кипра. С января он заработает в полную силу.

По словам Эрдогана, после открытия первой очереди аэропорт сможет ежегодно обслуживать до 90 млн пассажиров, после реализации всех этапов проекта — до 150 млн. «При необходимости этот показатель будет доведен до 200 млн пассажиров», — отметил Эрдоган на церемонии открытия. Президент рассчитывает, что «потоки авиасообщения между континентами изменятся, так как Стамбул станет крупным транзитным центром». Эрдоган также рассказал, что после полного ввода (в 2028 г.) в эксплуатацию нового аэропорта расположенный в Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка перестанет принимать коммерческие рейсы.

В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться, добавил Эрдоган. «Объем инвестиций, направленных на строительство аэропорта Стамбула, достиг 10,247 млрд евро. Доходы государства от деятельности нового аэропорта достигнут 32,4 млрд евро», — рассчитывает глава государства.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 млн кв. м. Строительство первой очереди длилось 42 месяца. На первом этапе в ближайшее время будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, а также терминал площадью 1,4 млн кв. м, диспетчерская вышка и вспомогательные здания. Ожидается, что всего в аэропорту будет занято около 200 000 специалистов. Согласно проекту, новый аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, открытую и закрытую парковки на 70 000 автомобилей.

По данным Международного совета аэропортов (Airports Council International) за 2017 г., самым загруженным аэропортом мира сейчас является аэропорт Хартсфилд-Джексон (США, Атланта). В 2017 г. пассажиропоток в Хартсфилд-Джексоне составил 103,9 млн пассажиров. Это единственный аэропорт мира, пассажиропоток которого превышает 100 млн пассажиров. На втором месте — аэропорт Шоуду (Китай, Пекин) с 95,7 млн пассажиров, на третьем месте — аэропорт Дубай (ОАЭ) с 88,2 млн пассажиров.

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Новости

FATF призвала к срочному регулированию криптовалют для борьбы с отмыванием денег

Ведомости
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Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла изменения в свои рекомендации и понятийный аппарат, чтобы добавить разъяснения по «виртуальным активам», указано на сайте FATF. Под такими активами FATF подразумевает цифровые ценности, которые можно продавать или передавать в цифровом виде, а также использовать как средство оплаты или инвестиций. Виртуальные активы – это не фиатные классические деньги, уточняет FATF, но точные требования к ним еще будут уточняться.

FATF предупреждает о срочной необходимости для всех стран принять скоординированные меры по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях и в целях терроризма. Страны должны предпринять меры для борьбы со злоупотреблениями этими активами, пишет FATF. Они должны лицензировать и контролировать особых «провайдеров виртуальных активов», в том числе, для проведения ICO. Провайдеры, в свою очередь, должны проверять своих клиентов.

В России Госдума уже приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки. Само понятие цифровых финансовых активов (или цифровых прав) планируется закрепить в Гражданском кодексе: это права, которые удостоверяются электронными данными, например цифровым кодом, в децентрализованной информационной системе.

Кроме того, депутаты готовы разрешить российским непубличным компаниям – акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью – удостоверять права участия в капитале с помощью цифровых финансовых активов. Нужен правовой механизм, который позволит привлекать деньги в России, выпуская такие активы, объяснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Финансы
Новости

«Интерфакс» узнал о планах Минфина переименовать ВЭБ

Ведомости
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Министерство финансов разработало законопроект о переименовании Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа. Ведомство предлагает новое название – госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Сейчас полное название ВЭБа – госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Авторы законопроекта считают, что новое название лучше будет отражать актуальную роль госкорпорации, в частности в управлении другими институтами развития. Переименование не является реорганизацией. Сколько будет стоить переименование ВЭБа, «Интерфакс» не сообщает.

«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать данную информацию.

В 2006–2007 гг. чиновники обсуждали возможность отказаться от слова «банк» в названии, но тогда решение об этом принято не было. Нынешнее название ВЭБа не отвечает поставленным перед госкорпорацией задачам, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. «Национальный институт развития должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования», – отмечается в документе. В законопроекте также говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития.

В законопроекте говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития. Также ВЭБ в будущем будет выступать получателем субсидий из госбюджета для оказания поддержки институтам развития, при этом госкорпорация будет выполнять функции агента правительства. «ВЭБ.РФ» обеспечит «горизонтальную» координацию действующих институтов развития, в том числе за счет применения платформенных решений», – говорится в пояснительной записке.

Ранее по аналогичной схеме Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) было переименовано в «Дом.рф» и получило статус единого института развития в жилищной сфере.

В мае Внешэкономбанк возглавил Игорь Шувалов, который в течение 10 лет до этого был первым вице-премьером.

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The Telegraph сообщила о планах Twitter убрать кнопку «нравится»

Ведомости
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Twitter собирается отказаться от кнопки «нравится», пишет газета The Telegraph со ссылкой на заявление основателя компании Джека Дорси. Издание не уточняет, на каком именно мероприятии Дорси выступил с таким заявлением. «Дорси во время одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что он не был поклонником кнопки в виде сердечка и что в скором времени от нее откажутся», — пишет газета.

По мнению The Telegraph, это будет радикальный шаг, направленный на улучшение качества общения в соцсети.

Издание отмечает, что кнопка «нравится» в 2015 г. заменила кнопку «избранное». Последняя позволяла имела форму звездочки и позволяла пользователям добавлять записи в закладки. В марте этого года Twitter добавил отдельную функцию «закладки».

В свою очередь в пресс-службе Twitter подтвердили информацию о том, что планы компании по улучшению сервиса могут затронуть кнопку «нравится», однако эти планы находятся на ранней стадии обсуждения.

По итогам II квартала текущего года Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей на 1 млн — до 335 млн человек в месяц. Большая часть спада приходится на США, говорится в отчете Twitter. Основная причина снижения заключается в том, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты, а также аккаунты тех, кто рассылает спам, писал ранее Bloomberg.

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