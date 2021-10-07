«Газпром» ограничил цену газомоторного топлива на своих заправках
По словам Зубкова, на газовом рынке Европы наблюдается «неразбериха» и в этом секторе нужна стабильность. «Нужно, чтобы цены были приближенными действительно к реалиям», — заявил он.
В конце сентября Зубков отмечал, что «Газпром» не ожидает на своих АЗС резкого повышения цен на компримированный природный газ, который используется в качестве газомоторного топлива. Тогда он заявил, что рентабельная цена составляет от 19 до 20 руб.
Цена на газ в Европе обновляла исторические максимумы с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за тысячу кубометров. В среду котировки выросли до рекордных $1920 за тысячу куб. м, но на закрытии уменьшились в 1,5 раза до $1250.
В ходе утренних торгов в четверг котировки продолжили падать и опустились ниже $1100 за тысячу кубов. Некоторые эксперты связали резкое падение с заявлением президента России Владимира Путина, который сказал накануне, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители.