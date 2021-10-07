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«Газпром» ограничил цену газомоторного топлива на своих заправках

Ведомости

Цена на газомоторное топливо на автомобильных заправках «Газпрома» будет ограничена на уровне 20 руб. за литр. Такое заявление сделал председатель правления компании Виктор Зубков в четверг на Петербургском международном газовом форуме, передает РБК.

По словам Зубкова, на газовом рынке Европы наблюдается «неразбериха» и в этом секторе нужна стабильность. «Нужно, чтобы цены были приближенными действительно к реалиям», — заявил он.

В конце сентября Зубков отмечал, что «Газпром» не ожидает на своих АЗС резкого повышения цен на компримированный природный газ, который используется в качестве газомоторного топлива. Тогда он заявил, что рентабельная цена составляет от 19 до 20 руб.

Цена на газ в Европе обновляла исторические максимумы с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за тысячу кубометров. В среду котировки выросли до рекордных $1920 за тысячу куб. м, но на закрытии уменьшились в 1,5 раза до $1250.

В ходе утренних торгов в четверг котировки продолжили падать и опустились ниже $1100 за тысячу кубов. Некоторые эксперты связали резкое падение с заявлением президента России Владимира Путина, который сказал накануне, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе упала почти до $1000 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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