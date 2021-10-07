«Газпром» ограничил цену газомоторного топлива на своих заправках

Цена на газ в Европе обновляла исторические максимумы с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за тысячу кубометров. В среду котировки выросли до рекордных $1920 за тысячу куб. м, но на закрытии уменьшились в 1,5 раза до $1250.