Цена на газ в Европе упала почти до $1000 за тысячу кубометров

По данным биржи на 10:48 мск, цена на газ упала до 88,98 евро за МВт\ч, или до $1085 за тысячу кубометров, с начала текущих суток обрушившись на 17,7%. Падение началось вчера, когда с достигнутой тогда же отметки в $1920 стоимость ноябрьского фьючерса TTF упала до $1270.