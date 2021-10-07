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Цена на газ в Европе упала почти до $1000 за тысячу кубометров

Ведомости

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов на лондонской бирже ICE приблизилась к $1000 за тысячу кубометров после вчерашних максимумов в более чем $1900.

По данным биржи на 10:48 мск, цена на газ упала до 88,98 евро за МВт\ч, или до $1085 за тысячу кубометров, с начала текущих суток обрушившись на 17,7%. Падение началось вчера, когда с достигнутой тогда же отметки в  $1920 стоимость ноябрьского фьючерса TTF упала до $1270.

На фоне вчерашних рекордных цен, по данным Bloomberg, из-за стремительного увеличения цены на газ биржа ICE ненадолго ограничила торги фьючерсами на топливо. Согласно механизму ограничения интервальной стоимости, если заявка на торги не укладывается в заданный диапазон, она не будет принята. Это позволило снизить цены на газ. 

В тот же день президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. Президент поддержал идею увеличить предложение газа на рынке, однако предложил делать это не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. Как пишет Financial Times, это также позволило стабилизировать цены на газ.

До этого пять стран Европейского союза (ЕС) — Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния — предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе, а также создать общий инструментарий для реакции сообщества на скачки цен на газ, разработать общие принципы по хранению топлива, координировать закупки и реформировать оптовый рынок электроэнергии. Последнее, в частности, подразумевает установление связи между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества.

Кроме того, пять членов ЕС призвали диверсифицировать энергетические поставки и снизить зависимость сообщества от стран — поставщиков газа за счет возобновляемой энергии. Наконец, в Еврокомиссии анонсировали подготовку предложений по реформированию газового рынка ЕС до конца года, однако отметили, что цены вряд ли вернутся к привычным значениям раньше весны 2020 г.

Ранее по теме: Financial Times связала падение цен на газ с выступлением Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных