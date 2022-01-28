Абрамченко рассказала о планах создания 8 индустриальных кластеров в Сибири
Профильные ведомства и комиссия генсовета партии «Единая Россия» предложили включить в стратегию развития Сибири восемь индустриальных кластеров, которые помогут вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности создать более 450 000 рабочих мест к 2030 г. и привлечь более 9 трлн руб. инвестиций, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
«В Стратегию развития Сибири предлагаем включить 8 индустриальных кластеров. Это «Лес, лесохимия и лесопереработка», «Переработка алюминия», «Цветные и редкоземельные металлы», «Драгоценные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь», — сказала Абрамченко, ее слова передает пресс-служба.
В правительстве планируют использовать для развития кластеров преференциальные режимы (ОЭЗ и ТОСЭР), инфраструктурные бюджетные кредиты и проекты, которые будут получать поддержку за счет денег, которые освободятся у регионов после реструктуризации бюджетных кредитов. Реализация таких проектов поможет привлечь 2,5 трлн руб. инвестиций и создать 186 600 рабочих мест. Запуск кластеров по добыче полезных ископаемых, переработке алюминия, лесопереработке, туризму и сельскому хозяйству поможет привлечь к 2030 г. 4,81 трлн руб. инвестиций и создать 271 400 рабочих мест.
По словам Абрамченко, у Сибири есть высокий потенциал развития. В регионе сосредоточено подавляющее большинство запасов цветных и редкоземельных металлов и 80% запасов угля в России. Однако по мере сокращения потребления угля в мире нужно будет переориентировать работников и инфраструктуру на другие отрасли, что уже делается в Кемеровской области. Также в Сибири есть высокий транспортный потенциал и перспективы в сфере сельского хозяйства и туризма.
В начале августа прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже стало известно, что Шойгу представит программу развития Сибири. В конце сентября президент России Владимир Путин сообщил, что Шойгу был назначен главой комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири.