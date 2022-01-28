Абрамченко рассказала о планах создания 8 индустриальных кластеров в Сибири

По словам Абрамченко, у Сибири есть высокий потенциал развития. В регионе сосредоточено подавляющее большинство запасов цветных и редкоземельных металлов и 80% запасов угля в России. Однако по мере сокращения потребления угля в мире нужно будет переориентировать работников и инфраструктуру на другие отрасли, что уже делается в Кемеровской области. Также в Сибири есть высокий транспортный потенциал и перспективы в сфере сельского хозяйства и туризма.