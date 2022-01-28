Минтруд предложил ввести единый тариф на страховые взносы

В Минтруде напомнили, что сейчас работодатели платят 22% с зарплаты работников в ПФР, 5,1% в ФОМС и 2,9% в ФСС в пределах облагаемой базы. При этом ПФР получает около 1,6 млрд руб. в год, а ФСС – чуть более 1 млрд руб. Также у фондов различается круг застрахованных лиц.