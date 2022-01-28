Минтруд предложил ввести единый тариф на страховые взносы
Министерство труда и соцзащиты предложило ввести единый тариф на страховые взносы работодателей с 1 января 2023 г., сообщила пресс-служба министерства. Также со следующего года планируется объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд.
В Минтруде напомнили, что сейчас работодатели платят 22% с зарплаты работников в ПФР, 5,1% в ФОМС и 2,9% в ФСС в пределах облагаемой базы. При этом ПФР получает около 1,6 млрд руб. в год, а ФСС – чуть более 1 млрд руб. Также у фондов различается круг застрахованных лиц.
Министерство предложило установить единую взносооблагаемую базу – такая мера коснется работодателей, которые уплачивают страховые взносы с зарплат от 86 000 руб. в месяц и больше. Это коснется 9% работников, а предельный размер нагрузки составит 16 000 руб. на сотрудника в год. Также такая мера позволит в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного соцстрахования.
При введении единого тарифа к 2025 г. максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 57 400 руб. (при нынешней модели – 37 900 руб.), максимальная выплата больничного при стаже более 8 лет – 143 500 руб. (при нынешней модели – 94 700 руб.), при стаже 5-8 лет – 114 800 руб., а при стаже меньше 5 лет – 86 100 руб.