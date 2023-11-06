Мантуров: рост ставки негативно сказывается на инвестактивности в промышленности
Повышение ключевой ставки ЦБ негативно сказывается на инвестиционной активности в промышленности, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Повышение ставки не мотивирует предприятия промышленности реализовывать свои инвестиционные планы. Но при этом та палитра мер поддержки, которая есть сегодня у правительства, в частности у Минпромторга, дает возможность компенсировать расходы на научно-исследовательские, конструкторские работы», – сказал он в кулуарах выставки «Россия» (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер отметил, отвечая на вопрос о мерах поддержки в связи с ростом ключевой ставки, что бюджет на 2024 г. уже сверстан и вернуться к вопросу дофинансирования корректно после первой половины следующего года.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.
ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15%, в годовом выражении – до 6,59% с 6,38%, сообщали в Росстате и Минэке.