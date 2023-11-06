Газета
Экономика

Мантуров: рост ставки негативно сказывается на инвестактивности в промышленности

Ведомости

Повышение ключевой ставки ЦБ негативно сказывается на инвестиционной активности в промышленности, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Повышение ставки не мотивирует предприятия промышленности реализовывать свои инвестиционные планы. Но при этом та палитра мер поддержки, которая есть сегодня у правительства, в частности у Минпромторга, дает возможность компенсировать расходы на научно-исследовательские, конструкторские работы», – сказал он в кулуарах выставки «Россия» (цитата по «Интерфаксу»).

Чего ждать на рынке акций в ноябре

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку в 3000 пунктов

Вице-премьер отметил, отвечая на вопрос о мерах поддержки в связи с ростом ключевой ставки, что бюджет на 2024 г. уже сверстан и вернуться к вопросу дофинансирования корректно после первой половины следующего года.

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.

После повышения ставки банки повысили ставки по рыночным программам ипотеки. ВТБ с ноября поднял ставки на 2,4 п. п., минимальная ставка с учетом всех дисконтов составляет от 16,4%. 3 ноября Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п. п. до 15,6% годовых.

Ранее по теме: Мантуров: промышленности удалось пройти острую фазу внешнего давления

ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15%, в годовом выражении – до 6,59% с 6,38%, сообщали в Росстате и Минэке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных