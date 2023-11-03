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Финансы

«Сбер» повысил минимальную ставку по ипотеке до 15,6% годовых

Ведомости

Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п.п. до 15,6% годовых в связи с повышением ставки ЦБ, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых», – приводит сообщение ТАСС.

Граждане, которые подали заявки и получили одобрение банка до 2 ноября включительно, могут в течение 90 дней оформить ипотеку на выгодных условиях, добавили в пресс-службе. Условия программ с господдержкой не меняются, уточнили в Сбере. Так, минимальная ставка ставка по программе «Господдержка» и дальше составит от 8%, а по «Семейной ипотеке» – от 6%.

31 октября Сбербанк увеличил размер максимальной ставки по рублевым вкладам до 14%. В банке уточнили, что наиболее выгодная ставка будет для тех, кто откроет вклад сроком на полгода. В этом случае ставка составит 13% годовых. 

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27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. 

ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь в регуляторе ожидают инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был – 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15%, в годовом выражении – до 6,59% с 6,38%, сообщали в Росстате и Минэке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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