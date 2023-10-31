Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 14%

В банке уточнили, что наиболее выгодная ставка будет для тех, кто откроет вклад сроком на полгода. В этом случае ставка составит 13% годовых. Дополнительный 1 п. п. смогут получить подписчики «СберПрайм+» вне зависимости от срока вклада, добавили в банке.