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Финансы

Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 14%

Ведомости

Сбербанк увеличил размер максимальной ставки по рублевым вкладам до 14% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Сбер» быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам – максимальная теперь составляет 14%», – об этом сообщил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

В банке уточнили, что наиболее выгодная ставка будет для тех, кто откроет вклад сроком на полгода. В этом случае ставка составит 13% годовых. Дополнительный 1 п. п. смогут получить подписчики «СберПрайм+» вне зависимости от срока вклада, добавили в банке.

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27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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