Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 14%
«Сбер» быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам – максимальная теперь составляет 14%», – об этом сообщил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
В банке уточнили, что наиболее выгодная ставка будет для тех, кто откроет вклад сроком на полгода. В этом случае ставка составит 13% годовых. Дополнительный 1 п. п. смогут получить подписчики «СберПрайм+» вне зависимости от срока вклада, добавили в банке.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.