ВТБ повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 процентных пункта
Минимальная ставка с учетом всех дисконтов составит от 16,4%. Среди возможных оснований для снижения ставки – оформление онлайн-заявок, использование на сделке сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, получение крупных кредитов и перевод зарплаты на карту ВТБ.
При этом одобрения по заявкам, которые были получены до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.
Помимо этого, в ВТБ анонсировали повышение ставок по вкладам со 2 ноября. Максимальная доходность составит 15%, при переводе пенсии в банк – 16%.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.