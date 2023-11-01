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Финансы

ВТБ повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 процентных пункта

Ведомости

ВТБ с 1 ноября повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 п. п. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, пишет «РИА Новости».

Минимальная ставка с учетом всех дисконтов составит от 16,4%. Среди возможных оснований для снижения ставки – оформление онлайн-заявок, использование на сделке сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, получение крупных кредитов и перевод зарплаты на карту ВТБ. 

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При этом одобрения по заявкам, которые были получены до 31 октября, будут действовать до 14 декабря. 

Помимо этого, в ВТБ анонсировали повышение ставок по вкладам со 2 ноября. Максимальная доходность составит 15%, при переводе пенсии в банк – 16%. 

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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