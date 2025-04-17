ЕЦБ в седьмой раз понизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказывали, что ЕЦБ продолжит понижать ставки на фоне торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Опроc агентства показал, что в будущем рынок ожидает еще одно снижение ставок на 25 б. п. на заседании в июне. После этого ставка по депозитам останется на уровне 2% как минимум до конца 2026 г., прогнозируют эксперты.