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/ Экономика

ЕЦБ в седьмой раз понизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), сообщается на сайте регулятора.

Совет управляющих банка принял решение, что с 23 апреля ставка по депозитам составит 2,25%, маржинальная кредитная ставка – 2,65%, а базовая процентная ставка – 2,4%.

В ЕЦБ сообщили, что решение было принято на фоне продолжающегося процесса снижения инфляции. По информации банка, сейчас показатель продолжает расти. При этом в марте общая и базовая инфляции снизились. Также за последние месяцы заметно снизилась инфляция в сфере услуг.

Экономика еврозоны демонстрирует устойчивость к глобальным потрясениям, но сейчас перспективы ее роста ухудшились из-за растущей напряженности в торговле. Вероятно, неблагоприятная и неустойчивая реакция рынка на это окажет более жесткое воздействие на условия финансирования, предположили в регуляторе.

Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказывали, что ЕЦБ продолжит понижать ставки на фоне торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Опроc агентства показал, что в будущем рынок ожидает еще одно снижение ставок на 25 б. п. на заседании в июне. После этого ставка по депозитам останется на уровне 2% как минимум до конца 2026 г., прогнозируют эксперты.

Это уже седьмое снижение ставок в этом цикле. Предыдущее произошло 6 марта – также на 25 б. п. Тогда ЕЦБ установил, что с 12 марта ставка по депозитам составит 2,50%, основная ставка рефинансирования – 2,65%, ставка по маржинальному кредитованию – 2,90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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