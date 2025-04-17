ЕЦБ в седьмой раз понизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), сообщается на сайте регулятора.
Совет управляющих банка принял решение, что с 23 апреля ставка по депозитам составит 2,25%, маржинальная кредитная ставка – 2,65%, а базовая процентная ставка – 2,4%.
В ЕЦБ сообщили, что решение было принято на фоне продолжающегося процесса снижения инфляции. По информации банка, сейчас показатель продолжает расти. При этом в марте общая и базовая инфляции снизились. Также за последние месяцы заметно снизилась инфляция в сфере услуг.
Экономика еврозоны демонстрирует устойчивость к глобальным потрясениям, но сейчас перспективы ее роста ухудшились из-за растущей напряженности в торговле. Вероятно, неблагоприятная и неустойчивая реакция рынка на это окажет более жесткое воздействие на условия финансирования, предположили в регуляторе.
Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказывали, что ЕЦБ продолжит понижать ставки на фоне торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Опроc агентства показал, что в будущем рынок ожидает еще одно снижение ставок на 25 б. п. на заседании в июне. После этого ставка по депозитам останется на уровне 2% как минимум до конца 2026 г., прогнозируют эксперты.
Это уже седьмое снижение ставок в этом цикле. Предыдущее произошло 6 марта – также на 25 б. п. Тогда ЕЦБ установил, что с 12 марта ставка по депозитам составит 2,50%, основная ставка рефинансирования – 2,65%, ставка по маржинальному кредитованию – 2,90%.