Профучастники предлагают увеличить налоговый вычет с ИИС первого типа

Профучастники предлагают увеличить налоговый вычет с ИИС первого типаЭто стимулирует инвесторов держать деньги на счете дольше, чем минимальные три года
Максимальный размер суммы, с которой владелец первого типа индивидуального инвестиционного счета (ИИС) может ежегодно получать налоговый вычет, предлагается увеличить с 400 000 до 1 млн руб. Главное условие – не закрывать счет спустя три года. Такая инициатива содержится в докладе Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), его в ближайшее время направят в Банк России и Минфин («Ведомости» ознакомились с документом).
По мнению профучастников, увеличение льготы стимулирует инвесторов сохранять средства на ИИС первого типа на срок дольше минимальных для этого счета трех лет: это решит проблему с привлечением долгосрочных инвестиций. Взамен рынок согласен, например, закрывать счета первого типа, если им не воспользовались в течение года.