Акции «Полюса» подорожали на фоне заявлений гендиректора на ВЭФе
Акции золотодобывающей компании «Полюс» дорожают на фоне заявлений гендиректора компании Алексея Востокова. Стоимость бумаг выросла на 2,03% до дневного максимума 11 620 руб.
По состоянию на 16:15 мск она составила 11 615 руб (+2,02%), индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3120,37 (-0,71%). С начала года бенчмарк вырос на 44%, котировки компании – на 51%.
Востоков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил журналистам, что «Полюс» не рассматривает вариант покупки российских активов Polymetal. Ранее об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Среди заинтересованных компаний также назывались УГМК, «Селигдар» и «Алроса».
Востоков также заявил, что «Полюс» планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по месторождению компания ожидает получить в 2025 г. По словам гендиректора, на месторождении сейчас проходят изыскательные работы.
В конце августа «Полюс» опубликовал результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, скорректированная чистая прибыль компании увеличилась на 33% в годовом выражении до $1,053 млрд. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период составил $1687 млн (+37%). Золотодобытчик объяснил рост увеличением объемов реализации золота и снижением показателя ТСС в расчете на унцию в первом полугодии 2023 г.