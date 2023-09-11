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Инвестиции

Акции «М.Видео» подорожали на фоне прогноза по снижению долга к EBITDA

Ведомости

Стоимость акций «М.Видео» выросла на 6,57% до дневного максимума 204,3 руб. Котировки выросли на фоне заявления финансового директора Анны Гармановой о том, что группа «М.Видео-Эльдорадо» ожидает в конце этого года снижения соотношения чистого долга к EBITDA до уровня ниже 4х, передает «Интерфакс».

Бумаги по состоянию на 18:05 мск стоили 196,7 руб. (+2,61%). В это же время индекс Мосбиржи составлял 3112,45 пунктов (-0,97%). С начала года он вырос на 44%, стоимость бумаг компании – на 22%.

По итогам 2022 г. соотношение чистого долга к EBITDA составляло 4,2х, а на конец июня 2023 г. – 5,3х. Комментируя высокую долговую нагрузку в этом месяце, Гарманова назвала это сезонным явлением и связала его с ростом товарных запасов и авансовых платежей за импортные поставки перед началом высокого сезона.

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«Мы абсолютно уверены, что наша долговая нагрузка на конец года придет к привычному для нас уровню», – сказала она, отметив, что совокупно чистый долг и торговый оборотный капитал группы на конец июня остался на уровне июня 2022 г.

По словам финансового директора группы, рост оборота и оптимизация расходов в конечном итоге приведут к улучшению метрик соотношения чистого долга к EBITDA.

25 августа «М.Видео–Эльдорадо» отчиталась по МСФО. Согласно отчету, в январе – июле 2023 г. чистый убыток составил 4,6 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. Компания объяснила это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. При этом EBITDA в этот период выросла на 5,8% в годовом выражении до 7,4 млрд руб. EBITDA-маржа увеличилась на 0,9 п. п. и составила 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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