Акции «М.Видео» подорожали на фоне прогноза по снижению долга к EBITDA
Бумаги по состоянию на 18:05 мск стоили 196,7 руб. (+2,61%). В это же время индекс Мосбиржи составлял 3112,45 пунктов (-0,97%). С начала года он вырос на 44%, стоимость бумаг компании – на 22%.
По итогам 2022 г. соотношение чистого долга к EBITDA составляло 4,2х, а на конец июня 2023 г. – 5,3х. Комментируя высокую долговую нагрузку в этом месяце, Гарманова назвала это сезонным явлением и связала его с ростом товарных запасов и авансовых платежей за импортные поставки перед началом высокого сезона.
«Мы абсолютно уверены, что наша долговая нагрузка на конец года придет к привычному для нас уровню», – сказала она, отметив, что совокупно чистый долг и торговый оборотный капитал группы на конец июня остался на уровне июня 2022 г.
По словам финансового директора группы, рост оборота и оптимизация расходов в конечном итоге приведут к улучшению метрик соотношения чистого долга к EBITDA.
25 августа «М.Видео–Эльдорадо» отчиталась по МСФО. Согласно отчету, в январе – июле 2023 г. чистый убыток составил 4,6 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. Компания объяснила это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. При этом EBITDA в этот период выросла на 5,8% в годовом выражении до 7,4 млрд руб. EBITDA-маржа увеличилась на 0,9 п. п. и составила 4,1%.