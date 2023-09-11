Акции «М.Видео» подорожали на фоне прогноза по снижению долга к EBITDA

25 августа «М.Видео–Эльдорадо» отчиталась по МСФО. Согласно отчету, в январе – июле 2023 г. чистый убыток составил 4,6 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. Компания объяснила это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. При этом EBITDA в этот период выросла на 5,8% в годовом выражении до 7,4 млрд руб. EBITDA-маржа увеличилась на 0,9 п. п. и составила 4,1%.