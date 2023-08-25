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Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии составил 4,6 млрд рублей

Ведомости

Чистый убыток группы «М.Видео-Эльдорадо» в январе – июле 2023 г. составил 4,6 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2022 г., следует из отчетности.

Компания объяснила это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. Во II квартале выручка выросла на 21%, но за шесть месяцев показатель снизился на 18,1% при сравнении год к году до 179,2 млрд руб.

В первом полугодии EBITDA выросла на 5,8% год к году до 7,4 млрд руб. (годом ранее – 7 млрд руб.). EBITDA маржа увеличилась на 0,9 п. п. и составила 4,1%. (в аналогичный период прошлого года – 3,2%).

Общие продажи (GMV) за первые шесть месяцев 2023 г. выросли на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 219 млрд руб. с НДС, однако снизились на 16,5% при сравнении год к году, сообщает компания. Ритейлер объясняет снижение с резким всплеском продаж в феврале – марте 2022 г.

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Онлайн-продажи в первом полугодии 2023 г. выросли на 3,7 п. п. до 71% от GMV и достигли 155,4 млрд руб. с НДС. Сейчас на мобильные решения приходится 50% оборота «М.Видео-Эльдорадо».

Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 25 августа снижалась на 2,02%, до минимума 213,2 руб. По состоянию на 10:08 мск они стоили 214,4 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3149,48 пункта (+0,38%). С начала года котировки компании выросли на 33%, бенчмарк подрос на 46%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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