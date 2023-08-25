Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии составил 4,6 млрд рублей

Общие продажи (GMV) за первые шесть месяцев 2023 г. выросли на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 219 млрд руб. с НДС, однако снизились на 16,5% при сравнении год к году, сообщает компания. Ритейлер объясняет снижение с резким всплеском продаж в феврале – марте 2022 г.