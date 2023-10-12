Мосбиржа с 16 октября переносит акции «Инарктики» в первый котировальный список

Стоимость акций «Инарктики» в ходе торгов 12 октября выросла на 5,11% до 1029 руб. По состоянию на 18:35 мск она составила 999 руб. (+2,04%), индекс Мосбиржи – 3 174,66 пункта (-0,61%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 68%.