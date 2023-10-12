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Инвестиции

Мосбиржа с 16 октября переносит акции «Инарктики» в первый котировальный список

Ведомости

Мосбиржа с 16 октября перенесет обыкновенные акции «Инарктики» в первый котировальный список. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Сейчас бумаги компании находятся во втором котировальном списке, они торгуются под тикером AQUA.

Стоимость акций «Инарктики» в ходе торгов 12 октября выросла на 5,11% до 1029 руб. По состоянию на 18:35 мск она составила 999 руб. (+2,04%), индекс Мосбиржи – 3 174,66 пункта (-0,61%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 68%.

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12 сентября акционеры группы утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 16 руб. на акцию. Общий размер дивидендов составит 1,4 млрд руб.

Чистая прибыль компании в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб. (+4% в годовом выражении). По итогам 2022 г. этот показатель вырос до 12,2 млрд руб. (+44%).

Группа «Инарктика» – российская компания, специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она выращивает красную рыбу в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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