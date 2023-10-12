Мосбиржа с 16 октября переносит акции «Инарктики» в первый котировальный список
Мосбиржа с 16 октября перенесет обыкновенные акции «Инарктики» в первый котировальный список. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Сейчас бумаги компании находятся во втором котировальном списке, они торгуются под тикером AQUA.
Стоимость акций «Инарктики» в ходе торгов 12 октября выросла на 5,11% до 1029 руб. По состоянию на 18:35 мск она составила 999 руб. (+2,04%), индекс Мосбиржи – 3 174,66 пункта (-0,61%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 68%.
12 сентября акционеры группы утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 16 руб. на акцию. Общий размер дивидендов составит 1,4 млрд руб.
Чистая прибыль компании в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб. (+4% в годовом выражении). По итогам 2022 г. этот показатель вырос до 12,2 млрд руб. (+44%).
Группа «Инарктика» – российская компания, специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она выращивает красную рыбу в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелии.