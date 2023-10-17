«Детский мир» совершил второй байбэк объемом 145,7 млн рублей
«Детский мир» провел второй обратный выкуп акций у инвесторов-нерезидентов. Компания приобрела 2,04 млн бумаг за 145,7 млн руб., следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Ритейлер уточнил, что стоимость выкупа акций составила 71,5 руб. Вместе с новоприобретенными количество принадлежащих компании собственных ценных бумаг достигло 16,9 млн.
Акции «Детского мира» на Московской бирже к 12.28 мск подорожали до 71,44 руб. (+0,02% к цене на момент закрытия основной сессии торгов 16 октября). Ключевой индекс торговой площадки составил 3248,89 пункта (+0,44%). С начала года котировки компании увеличились на 2,4%, бенчмарк – на 50,83%.
По данным «Интерфакса», первый байбэк «Детский мир» провел 20 сентября. Компания приобрела 58,26% акций, принадлежащих нерезидентам. Акционерам предоставили два способа продажи ценных бумаг – по 71,5 руб. за акцию при сделках через спецсчета типа С, а также в обход таких счетов по цене 60,77 руб. за бумагу.
Вторую программу обратного выкупа акций «Детский мир» объявил 5 октября. Инвесторам-нерезидентам предоставили два способа продажи ценных бумаг: на торгах Мосбиржи или после принятия обязательного предложения акционерного общества «ДФМА». Стоимость бумаг при байбэке для акционеров в обоих случаях составляла 71,5 руб.
«Детский мир» запустил выкуп акций у инвесторов-нерезидентов в связи с решением правительства. Деньги за проданные акции владельцы из недружественных стран могут получить только на счета типа С. Их открывают нерезидентам в банках, у которых есть разрешение на открытие таких счетов от ЦБ. Счета типа С создали для того, чтобы предотвратить незаконный вывод средств из России резидентами недружественных стран.