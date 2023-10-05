«Детский мир» установил цену обратного выкупа акций в 71,5 рубля

«Детский мир» 20 сентября сообщил, что объявленная в ноябре 2022 г. трансформация в частный бизнес завершена. В результате реализации программ приобретения акций компании, объявленных в мае 2023 г., «ДМФА» консолидировала 58,26% голосующих акций «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам. Тогда же стало известно, что «ДМФА» планирует направить владельцам остальных акций «Детского мира» публичную оферту о приобретении у них бумаг. В рамках этого выкупа «ДМФА» может приобрести до 100% акций, еще находящихся в обращении.