«Детский мир» установил цену обратного выкупа акций в 71,5 рубля
Владеющая контрольным пакетом «Детского мира» структура – «Детский мир финансовые активы» («ДМФА») – направила обязательное предложение по выкупу акций миноритариям. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость выкупа составит 71,5 руб. за акцию. Как сообщалось ранее, в соответствии с решением правительственной комиссии, инвесторы-нерезиденты из недружественных государств в случае принятия предложения смогут получить денежные средства за проданные ими акции только на счета типа «С».
Акции «Детского мира» в ходе торгов на Мосбирже 5 октября подорожали на 3% до дневного максимума 71,28 руб. По состоянию на 12:08 мск бумаги стоили 69,68 руб. (+0,75%), индекс Мосбиржи составлял 3129,75 пункта (-0,14%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании остались без движения.
«Детский мир» 20 сентября сообщил, что объявленная в ноябре 2022 г. трансформация в частный бизнес завершена. В результате реализации программ приобретения акций компании, объявленных в мае 2023 г., «ДМФА» консолидировала 58,26% голосующих акций «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам. Тогда же стало известно, что «ДМФА» планирует направить владельцам остальных акций «Детского мира» публичную оферту о приобретении у них бумаг. В рамках этого выкупа «ДМФА» может приобрести до 100% акций, еще находящихся в обращении.
«Детский мир» провел IPO в феврале 2017 г., цена размещения составила 85 руб. за акцию. Ритейлер анонсировал трансформацию в частный бизнес в ноябре 2022 г.