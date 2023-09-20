Акции «Детского мира» подорожали на фоне трансформации в частный бизнес

В дальнейшем «ДМФА» направит владельцам остальных акций «Детского мира» публичную оферту о приобретении у них бумаг. В рамках этого выкупа «ДМФА» может приобрести до 100% акций, еще находящихся в обращении. Их стоимость будет не ниже чем 71,5 руб. за одну бумагу.