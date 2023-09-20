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Инвестиции

Акции «Детского мира» подорожали на фоне трансформации в частный бизнес

Ведомости

Акции ритейлера «Детского мира» подорожали на 27,69% до дневного максимума 83 руб. на фоне новости компании о трансформации в частный бизнес.

По состоянию на 10:56 мск стоимость бумаг составила 74,88 руб. (+15,2%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3029,21 пункта (-1,77%). С начала года он вырос на 40%., котировки компании – на 6%.

«Детский мир» 20 сентября сообщил, что объявленная в ноябре 2022 г. трансформация в частный бизнес завершена. В результате реализации программ приобретения акций компании, объявленных в мае 2023 г., ее «дочка» «ДМФА» консолидировала 58,26% голосующих акций «Детский мир» с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам.

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Как отмечает компания, часть выкупленных акций была оплачена иными ценными бумагами — акциями «ДМК», которая владеет 100% долей в непубличной операционной компании «ДМ», выделенной из головной компании в мае 2023 г.

Таким образом, акционеры «Детский мир» приобрели 100% акций «ДМК» и полный контроль над операционным бизнесом «Детского мира», говорится в сообщении компании.

В дальнейшем «ДМФА» направит владельцам остальных акций «Детского мира» публичную оферту о приобретении у них бумаг. В рамках этого выкупа «ДМФА» может приобрести до 100% акций, еще находящихся в обращении. Их стоимость будет не ниже чем 71,5 руб. за одну бумагу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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