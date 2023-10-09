«Детский мир» объявил новую программу выкупа акций

«Детский мир» запустил выкуп акций у инвесторов-нерезидентов в соответствии с решением правительства. Деньги за проданные акции владельцы из недружественных стран могут получить только на счета типа С. Их открывают нерезидентам в банках, у которых есть разрешение на открытие таких счетов от ЦБ. Счета типа С создали для того, чтобы предотвратить незаконный вывод средств из России резидентами недружественных стран.