«Детский мир» объявил новую программу выкупа акций
«Детский мир» запустил вторую программу обратного выкупа акций в дополнение к публичной оферте от 5 октября. Цена приобретения составила 71,5 руб. за акцию, сообщила пресс-служба компании.
Акционеры могут продать свои ценные бумаги двумя способами – на торгах Мосбиржи или после принятия обязательного предложения акционерного общества «ДФМА».
Стоимость акций «Детского мира» на Московской бирже 9 октября к 10:34 мск увеличилась на 4,86% до 71,24 руб. Индекс Мосбиржи к этому моменту составлял 3180,33 пункта (+1,21%). С начала 2023 г. он увеличился на 47,78%. Котировки компании за этот период выросли на 2,1%.
«Детский мир» запустил выкуп акций у инвесторов-нерезидентов в соответствии с решением правительства. Деньги за проданные акции владельцы из недружественных стран могут получить только на счета типа С. Их открывают нерезидентам в банках, у которых есть разрешение на открытие таких счетов от ЦБ. Счета типа С создали для того, чтобы предотвратить незаконный вывод средств из России резидентами недружественных стран.
20 сентября «Детский мир» сообщил о завершении трансформации в частный бизнес. После выполнения программ обратного выкупа, объявленных в мае 2023 г., компания консолидировала 58,26% голосующих акций «Детский мир» с учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным лицам. В тот же момент «Детский мир» объявил о планах приобретения оставшихся акций.
Компания провела IPO в феврале 2017 г. При первом размещении стоимость акций составила 85 руб. на ценную бумагу. Трансформация ретейлера в частный бизнес стартовала в ноябре 2022 г.