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Инвестиции

«Детский мир» объявил новую программу выкупа акций

Ведомости

«Детский мир» запустил вторую программу обратного выкупа акций в дополнение к публичной оферте от 5 октября. Цена приобретения составила 71,5 руб. за акцию, сообщила пресс-служба компании. 

Акционеры могут продать свои ценные бумаги двумя способами – на торгах Мосбиржи или после принятия обязательного предложения акционерного общества «ДФМА».

Стоимость акций «Детского мира» на Московской бирже 9 октября к 10:34 мск увеличилась на 4,86% до 71,24 руб. Индекс Мосбиржи к этому моменту составлял 3180,33 пункта (+1,21%). С начала 2023 г. он увеличился на 47,78%. Котировки компании за этот период выросли на 2,1%.

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«Детский мир» запустил выкуп акций у инвесторов-нерезидентов в соответствии с решением правительства. Деньги за проданные акции владельцы из недружественных стран могут получить только на счета типа С. Их открывают нерезидентам в банках, у которых есть разрешение на открытие таких счетов от ЦБ. Счета типа С создали для того, чтобы предотвратить незаконный вывод средств из России резидентами недружественных стран.

20 сентября «Детский мир» сообщил о завершении трансформации в частный бизнес. После выполнения программ обратного выкупа, объявленных в мае 2023 г., компания консолидировала 58,26% голосующих акций «Детский мир» с учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным лицам. В тот же момент «Детский мир» объявил о планах приобретения оставшихся акций.

Компания провела IPO в феврале 2017 г. При первом размещении стоимость акций составила 85 руб. на ценную бумагу. Трансформация ретейлера в частный бизнес стартовала в ноябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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