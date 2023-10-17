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Инвестиции

НАУФОР: поднятие имущественного ценза уменьшит число «квалов» в 7,6 раза

Ведомости

Повышение имущественного ценза с 6 млн до 24 млн руб. может вызвать сокращение количества потенциальных квалифицированных инвесторов в 7,6 раза, следует из анализа Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Ассоциация подсчитала, что статус «квала» могут получить еще 380 000 клиентов банков – размер их вкладов соответствует действующему ограничению Банка России. Если ценз ужесточат, то число потенциальных квалифицированных инвесторов в стране сократится до 50 000 человек, добавил НАУФОР. 

По итогам первого полугодия 2023 г. число действующих квалифицированных инвесторов в России составило около 617 000 человек. Доля «квалов» в общем количестве инвесторов составляет 1,8%, при этом им принадлежит 73% всех активов.

На рынке акций Мосбиржи доля квалифицированных инвесторов составила 60%, уточнила ассоциация. 72% «квалов» используют менее половины ликвидных активов, требующихся для получения доступа ко всем рисковым инструментам на фондовом рынке.

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Банк России утвердил четырехкратное повышение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов в июле 2023 г. Регулятор решил увеличить критерий в два этапа – сначала до 12 млн руб., затем до 24 млн руб.

ЦБ выдвинул предложение об ужесточении ограничения еще в июле 2022 г. Изначально регулятор предлагал повысить имущественный порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора до 30 млн руб. в «соответствии с мировой практикой определения квалификации по имущественному статусу».

Согласно исследованию крупнейших брокеров, большинство «квалов» (до 80%) активно вкладываются в российские компании. Все они предпочитают инвестировать в голубые фишки отечественного фондового рынка. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что самыми популярными эмитентами акций среди российских квалифицированных инвесторов являются Сбербанк, «Газпром», «Яндекс», «Лукойл», Polymetal, «Фосагро» и «Полюс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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