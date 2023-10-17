НАУФОР: поднятие имущественного ценза уменьшит число «квалов» в 7,6 раза
Повышение имущественного ценза с 6 млн до 24 млн руб. может вызвать сокращение количества потенциальных квалифицированных инвесторов в 7,6 раза, следует из анализа Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Ассоциация подсчитала, что статус «квала» могут получить еще 380 000 клиентов банков – размер их вкладов соответствует действующему ограничению Банка России. Если ценз ужесточат, то число потенциальных квалифицированных инвесторов в стране сократится до 50 000 человек, добавил НАУФОР.
По итогам первого полугодия 2023 г. число действующих квалифицированных инвесторов в России составило около 617 000 человек. Доля «квалов» в общем количестве инвесторов составляет 1,8%, при этом им принадлежит 73% всех активов.
На рынке акций Мосбиржи доля квалифицированных инвесторов составила 60%, уточнила ассоциация. 72% «квалов» используют менее половины ликвидных активов, требующихся для получения доступа ко всем рисковым инструментам на фондовом рынке.
Банк России утвердил четырехкратное повышение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов в июле 2023 г. Регулятор решил увеличить критерий в два этапа – сначала до 12 млн руб., затем до 24 млн руб.
ЦБ выдвинул предложение об ужесточении ограничения еще в июле 2022 г. Изначально регулятор предлагал повысить имущественный порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора до 30 млн руб. в «соответствии с мировой практикой определения квалификации по имущественному статусу».
Согласно исследованию крупнейших брокеров, большинство «квалов» (до 80%) активно вкладываются в российские компании. Все они предпочитают инвестировать в голубые фишки отечественного фондового рынка. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что самыми популярными эмитентами акций среди российских квалифицированных инвесторов являются Сбербанк, «Газпром», «Яндекс», «Лукойл», Polymetal, «Фосагро» и «Полюс».