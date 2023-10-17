Инвесторы потеряли $85 млн из-за фейка об одобрении ETF биткойна в SEC

Главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк рассказал, что фейковые новости часто появляются в криптоотрасли. Этот случай показывает, что инвесторам не хватает базовой защиты от «безудержных спекуляций» и мошенничества при торгах на криптовалютных биржах. SEC в том числе из-за этого не соглашается расширять доступ к рынку, подчеркнул эксперт.