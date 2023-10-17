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Инвестиции

Инвесторы потеряли $85 млн из-за фейка об одобрении ETF биткойна в SEC

Ведомости

Криптоинвесторы потеряли более $85 млн после появления информации о том, что американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) якобы одобрила спотовый биржевой фонд (ETF) на биткойны, заявило агентство Bloomberg.

На фоне неподтвержденной SEC новости стоимость криптовалюты подскочила 16 октября почти на 10% до $29 253 к 16:30 мск. Множество ставок трейдеров на более низкую цену в случае одобрения провалились, пояснило издание. 

Главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк рассказал, что фейковые новости часто появляются в криптоотрасли. Этот случай показывает, что инвесторам не хватает базовой защиты от «безудержных спекуляций» и мошенничества при торгах на криптовалютных биржах. SEC в том числе из-за этого не соглашается расширять доступ к рынку, подчеркнул эксперт.

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Американские инвесторы ждут запуска ETF на биткойны уже 10 лет, но регулирующие органы регулярно отклоняют эту инициативу. Если неподтвержденная информация об одобрении спровоцировала рост цены криптовалюты почти на 10%, то настоящее утверждение спота вызовет гораздо более резкое и устойчивое повышение, заявила агентству заместитель директора по исследованиям VettaFi Роксанна Ислам.

К 18:15 мск 17 октября стоимость биткойна составила $28 560. Рыночная капитализация криптовалюты за сутки увеличилась на 1,42% и достигла $557,39 млрд.

Стоимость биткойна на прошлой неделе падала ниже уровня $27 000 пять дней подряд. Причиной снижения цены американские аналитики называли обострение конфликта на Ближнем Востоке. Они заявляли, что роста криптовалюты в ближайшее время ждать не стоит, так как в тревожных и непонятных условиях трейдеры «склонны отступать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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