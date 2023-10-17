Инвесторы потеряли $85 млн из-за фейка об одобрении ETF биткойна в SEC
Криптоинвесторы потеряли более $85 млн после появления информации о том, что американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) якобы одобрила спотовый биржевой фонд (ETF) на биткойны, заявило агентство Bloomberg.
На фоне неподтвержденной SEC новости стоимость криптовалюты подскочила 16 октября почти на 10% до $29 253 к 16:30 мск. Множество ставок трейдеров на более низкую цену в случае одобрения провалились, пояснило издание.
Главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк рассказал, что фейковые новости часто появляются в криптоотрасли. Этот случай показывает, что инвесторам не хватает базовой защиты от «безудержных спекуляций» и мошенничества при торгах на криптовалютных биржах. SEC в том числе из-за этого не соглашается расширять доступ к рынку, подчеркнул эксперт.
Американские инвесторы ждут запуска ETF на биткойны уже 10 лет, но регулирующие органы регулярно отклоняют эту инициативу. Если неподтвержденная информация об одобрении спровоцировала рост цены криптовалюты почти на 10%, то настоящее утверждение спота вызовет гораздо более резкое и устойчивое повышение, заявила агентству заместитель директора по исследованиям VettaFi Роксанна Ислам.
К 18:15 мск 17 октября стоимость биткойна составила $28 560. Рыночная капитализация криптовалюты за сутки увеличилась на 1,42% и достигла $557,39 млрд.
Стоимость биткойна на прошлой неделе падала ниже уровня $27 000 пять дней подряд. Причиной снижения цены американские аналитики называли обострение конфликта на Ближнем Востоке. Они заявляли, что роста криптовалюты в ближайшее время ждать не стоит, так как в тревожных и непонятных условиях трейдеры «склонны отступать».