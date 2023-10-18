Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев

О планах обсудить выплату дивидендов компания сообщила 11 октября. За первое полугодие 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 1,2 млрд руб. Выручка выросла на 38,8% и составила 4,43 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 41,3% г/г до 1,28 млрд руб. EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб., увеличившись на 45% в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.