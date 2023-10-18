Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «ВУШ Холдинг» (российский сервис аренды электросамокатов Whoosh) рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить дивиденды в размере 10,25 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.
На открытии торгов 18 октября акции Whoosh подорожали на 3,14% до 232 руб. Стоимость бумаг по состоянию на 10:25 мск составила 224,15 руб. (-0,32%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 247,74 пункта (+0,32%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 38%.
О планах обсудить выплату дивидендов компания сообщила 11 октября. За первое полугодие 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 1,2 млрд руб. Выручка выросла на 38,8% и составила 4,43 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 41,3% г/г до 1,28 млрд руб. EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб., увеличившись на 45% в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.
Whoosh является крупнейшим оператором кикшеринга в 40 городах России. Парк самокатов на 30 сентября 2023 г. насчитывал 146 500, количество поездок – 89,6 млн.В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 4 декабря 2023 г.