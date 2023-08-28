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Инвестиции

Чистая прибыль сервиса кикшеринга Whoosh за первое полугодие выросла в 3,3 раза

Ведомости

Компания по предоставлению услуг аренды самокатов Whoosh опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 1,2 млрд руб.

На фоне выхода отчета стоимость бумаг выросла на 5% до 271,96 руб. По состоянию на 12:50 мск они стоили 259,47 руб. (+0,18%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3183,53 (+0,83%). Котировки компании за год выросли на 56%, бенчмарк – на 47%.

Выручка выросла на 38,8% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее и составила 4,43 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 41,3% г/г, до 1,28 млрд руб. EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб., увеличившись на 45% в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.

Whoosh является крупнейшим оператором кикшеринга в 40 городах России. Парк самокатов за 2022 г. насчитывал 81 800, количество поездок – 55,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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