Чистая прибыль сервиса кикшеринга Whoosh за первое полугодие выросла в 3,3 раза
Компания по предоставлению услуг аренды самокатов Whoosh опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,3 раза в годовом выражении, до 1,2 млрд руб.
На фоне выхода отчета стоимость бумаг выросла на 5% до 271,96 руб. По состоянию на 12:50 мск они стоили 259,47 руб. (+0,18%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3183,53 (+0,83%). Котировки компании за год выросли на 56%, бенчмарк – на 47%.
Выручка выросла на 38,8% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее и составила 4,43 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 41,3% г/г, до 1,28 млрд руб. EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб., увеличившись на 45% в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.
Whoosh является крупнейшим оператором кикшеринга в 40 городах России. Парк самокатов за 2022 г. насчитывал 81 800, количество поездок – 55,5 млн.