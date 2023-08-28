Чистая прибыль сервиса кикшеринга Whoosh за первое полугодие выросла в 3,3 раза

На фоне выхода отчета стоимость бумаг выросла на 5% до 271,96 руб. По состоянию на 12:50 мск они стоили 259,47 руб. (+0,18%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3183,53 (+0,83%). Котировки компании за год выросли на 56%, бенчмарк – на 47%.