Акции Whoosh подорожали на фоне планов обсудить дивиденды

Whoosh в конце августа опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,3 раза в годовом выражении до 1,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 38,8% до 4,43 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,28 млрд руб. (+41,3% г/г), EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб. (+45% г/г). Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.