Акции Whoosh подорожали на фоне планов обсудить дивиденды
Акции российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh подорожали на 6,57%% до 223,21 руб. Котировки выросли на фоне сообщения о планах компании обсудить выплату дивидендов.
Стоимость бумаг по состоянию на 11:12 мск составила 223,75 руб. (+6,06%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3176,17 пункта (-0,03%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 37%.
17 октября совет директоров компании обсудит размер дивидендов на акцию общества, порядок их выплаты и определит дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Whoosh в конце августа опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,3 раза в годовом выражении до 1,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 38,8% до 4,43 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,28 млрд руб. (+41,3% г/г), EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб. (+45% г/г). Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.
Whoosh является крупнейшим оператором кикшеринга в 40 городах России. Парк самокатов на 30 сентября 2023 г. насчитывал 146 500, количество поездок – 89,6 млн.