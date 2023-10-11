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Инвестиции

Акции Whoosh подорожали на фоне планов обсудить дивиденды

Ведомости

Акции российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh подорожали на 6,57%% до 223,21 руб. Котировки выросли на фоне сообщения о планах компании обсудить выплату дивидендов.

Стоимость бумаг по состоянию на 11:12 мск составила 223,75 руб. (+6,06%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3176,17 пункта (-0,03%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 37%.

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17 октября совет директоров компании обсудит размер дивидендов на акцию общества, порядок их выплаты и определит дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Whoosh в конце августа опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла в 3,3 раза в годовом выражении до 1,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 38,8% до 4,43 млрд руб. Операционная прибыль составила 1,28 млрд руб. (+41,3% г/г), EBITDA кикшеринга составила 2,03 млрд руб. (+45% г/г). Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 46%.

Whoosh является крупнейшим оператором кикшеринга в 40 городах России. Парк самокатов на 30 сентября 2023 г. насчитывал 146 500, количество поездок – 89,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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